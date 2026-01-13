Pese a un cierre complejo, BBVA Research confió en que el consumo tenga un inicio lento, pero con una recuperación paulatina.

El consumo también se desaceleró al cierre del año pasado, al mostrar una baja de 4.1% en mensual, lo que representó la baja más pronunciada desde abril de 2020, año en el que inició el confinamiento por la pandemia, de acuerdo con BBVA Research.

El consumo representa dos terceras partes de la actividad económica del país, de acuerdo con estimaciones del Inegi.

Con base en su indicador de Consumo Big Dada BBVA Research, este retroceso en el gasto privado fue causado por un menor gasto en bienes y servicios.

Los servicios fueron los que tuvieron la caída más pronunciada, con una baja de 7.3% mensual, mientras que los bienes tuvieron una caída de 2%.

Con estos resultados, el indicador de consumo de BBVA Research acumula dos meses consecutivos con debilidad y confirman la prolongación de la debilidad de la demanda interna en el cuarto trimestre del año pasado.

Esta desaceleración es provocada por la incertidumbre sobre el futuro de la economía, una caída en la confianza del consumidor y un menor crecimiento de la masa salarial.

“El menor crecimiento del gasto se registra en un entorno de prolongada incertidumbre y bajo crecimiento de la masa salarial real, con efecto negativo sobre la confianza del consumidor. De acuerdo con los datos más recientes del IMSS, la masa salarial real creció 4.0% en 2025 (ae), 2.8 pp por debajo de la cifra reportada en 2024 (6.7%)”, mencionó el estudio de BBVA Research.

Los servicios que mostraron la mayor baja fueron los de entretenimiento, que tuvieron una baja de 17% mensual, y ubicándose 18.1 puntos porcentuales por debajo de la cifra registrada en enero de 2025. En términos interanuales, el gasto en servicios promedió 9.7% en 2025, 4.9 pp por debajo de la cifra registrada el año anterior.

El consumo se recuperará este año

Pese a un cierre complejo, BBVA Research confió en que el consumo tenga un inicio lento, pero con una recuperación paulatina, a partir del crecimiento del empleo formal.

“Si bien anticipamos un lento arranque de año para el gasto privado, estimamos que a lo largo de 2026 se materializaría una mejora gradual a medida que se recupera la masa salarial real, en un contexto de atenuación de la incertidumbre relativa a las políticas comerciales de Estados Unidos”, señaló.

Sin embargo, el área de investigación de BBVA México advirtió que habrá componentes de la demanda interna, como la inversión, que se mantendrán en niveles lentos, debido a la prolongada incertidumbre doméstica.