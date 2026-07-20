HSBC bloqueará las cuentas bancarias de los usuarios que realicen o tengan movimientos sospechosos. Fuente: Archivo.

HSBC México logró levantar el brazo en los premios Euromoney, al recibir el galardón al Mejor Banco para Grandes Corporativos y la Mejor Plataforma de Inversión Personal.

En un comunicado, el banco informó que es el segundo año consecutivo que obtiene el primer premio, debido a la integración de servicios de financiamiento, mercados de capitales, comercio internacional, administración de tesorería y gestión de riesgos.

Durante el último año, el banco implementó un modelo de atención estructurado por comités especializados para sectores clave de la economía mexicana, tales como energía, infraestructura, manufactura, telecomunicaciones y consumo.

De acuerdo con los criterios de la evaluación, se consideró la capacidad operativa transfronteriza de la firma para vincular a grandes corporativos con corredores comerciales globales, además de sus programas de financiamiento sostenible y la digitalización de herramientas para la administración de liquidez empresarial.

Por otra parte, la distinción a la ‘Mejor Plataforma de Inversión Personal’ se derivó de la evolución en sus canales digitales, específicamente a través de las herramientas HSBC Móvil y HSBC eTrading. El desarrollo tecnológico actual permite a los usuarios centralizar la consulta, contratación y el seguimiento de portafolios financieros en un entorno digitalizado, combinando el acceso a reportes de mercado con esquemas de educación financiera y análisis técnico.

Al respecto, Jorge Arce, director general de HSBC México, señaló que estos reconocimientos reflejan la estrategia de la firma por equilibrar su infraestructura global con las dinámicas específicas del mercado local, tanto en el segmento de la alta dirección empresarial como en el de la banca minorista orientada a la inversión.