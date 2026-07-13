El grupo BTG Pactual finalizó la adquisición de HSBC Uruguay para comenzar su operación en el mercado uruguayo.

La transacción fue aprobada por el Banco Central del Uruguay (BCU) durante el mes de junio e incluye la toma del 100% del capital social de HSBC en el país e instrumentos adicionales de capital por un valor aproximado de 211 millones de dólares.

El banco BTG Pactual tiene sede en Brasil y operaciones en varios países de Latinoamérica y Europa. El anuncio de la compra se hizo el 28 de julio de 2025 y este fin de semana los usuarios de HSBC pudieron ver el cambio en la web y en la aplicación bancaria, que ahora es operada por BTG.

“Uruguay es un mercado relevante en la región y la conclusión de esta transacción representa un paso importante en la estrategia de crecimiento internacional de BTG Pactual. Llegamos a Uruguay para quedarnos y para crecer juntos. Vemos un enorme potencial en el país y en su gente”, afirmó a través de un comunicado Roberto Sallouti, CEO de BTG Pactual.

“Nuestro compromiso es invertir en tecnología, potenciar a un equipo profesional de primer nivel que ahora forma parte de nuestra familia y, sobre todo, ofrecer a los clientes una plataforma robusta e innovadora que les abra nuevas oportunidades de crecimiento tanto a nivel local como global. Estamos aquí para potenciar la experiencia bancaria”, agregó el ejecutivo.

En Uruguay operan dos bancos estatales, el República (BROU) y el Hipotecario (BHU). Además, hay nueve privados: Banco Bandes (Venezuela), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (España), Banco de la Nación Argentina (Argentina), Banco Itaú (Brasil), Banco Santander (España), Banque Heritage (Suiza), Citibank (EEUU) y Scotiabank (Canadá). Ahora, el banco HSBC (Reino Unido) pasó a ser BTG Pactual (Brasil).