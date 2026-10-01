Producción de cebada en el Centro de Innovación de Cebada Rancho Primavera, en Calpulalpan, Tlaxcala.

En esta noticia Grupo Modelo traza la ruta

Tlaxcala.- Grupo Modelo dará un salto cuantitativo en su apuesta por la proveeduría nacional. Como parte de su plan de inversión por u$s 3,600 millones, la compañía cervecera se fijó la meta de comprar 100,000 toneladas adicionales de cebada a agricultores mexicanos hacia 2030, una estrategia que implica prácticamente duplicar su consumo actual e incrementar de manera drástica el sello local en la fabricación de sus bebidas.

Producción de cebada para Grupo Modelo en el Centro de Innovación de Cebada Rancho Primavera, en Calpulalpan, Tlaxcala. Cortesía Grupo Modelo

El objetivo, dijo Raúl Escalante, vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo, es que, a más tardar a partir de 2030, la empresa compre 100 mil toneladas adicionales a los agricultores mexicanos y a partir de ese año incrementar en la misma cantidad la compra de uno de los granos base de la cerveza.

Durante el encuentro Brindemos por los Agricultores, que se realizó en el Centro de Innovación de Cebada Rancho Primavera, en Calpulalpan, Tlaxcala, el directivo refirió que este compromiso forma parte de la inversión de u$s 3,600 millones de dólares que Grupo Modelo invertirá en México en el periodo 2025-2027 como parte de su aportación al Plan México.

Justamente uno de los pilares de esta inversión es incrementar el uso de insumos nacionales, para impulsar una agroindustria que ya es clave para el país.

Actualmente el sector aporta 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con 73% de proveeduría local, y está vinculada a 715 mil empleos, de los cuales 55 mil son directos.

“Para Grupo Modelo, invertir en el campo es invertir en México. Durante más de 100 años de historia hemos crecido junto con el país, generando empleos, oportunidades e impacto económico a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Y una parte fundamental de esa historia comienza aquí: en el campo mexicano. Hoy damos un paso más para impulsar su desarrollo y seguir construyendo oportunidades junto con las y los agricultores y las comunidades locales”, afirmó Raúl Escalante.

Tlaxcala sí existe, pues es uno de los principales productores nacionales de cebada, con más de 120 mil toneladas anuales vendidas y una superficie sembrada de 40 mil hectáreas de temporal cada año.

Grupo Modelo traza la ruta

Para alcanzar el objetivo de 100 mil toneladas adicionales al año, a partir de 2030, la compañía trabaja con los agricultores en tres frentes.