La cervecera observó una reaceleración en las ventas de cerveza por el Mundial de Futbol 2026.

Constellation Brands, dueña de Modelo y Corona, comenzó a registrar una reaceleración en las ventas de cerveza impulsada por el Mundial de Futbol 2026 y una moderación en las presiones sobre el consumidor estadounidense, aunque la compañía anticipó que ese impulso vendrá acompañado de menores márgenes operativos durante los próximos trimestres por un aumento en el gasto en mercadotecnia.

El director ejecutivo de la compañía, Nicholas Fink, dijo que, tras un inicio de año marcado por la volatilidad en el consumo derivada del alza en los precios de la gasolina, la empresa comenzó a observar un repunte gradual en la demanda de sus principales marcas.

“Conforme algunas de esas presiones disminuyeron, empezamos a ver una modesta reaceleración. No diría que hemos vuelto a los niveles de marzo, pero sí a tasas de crecimiento saludables”, dijo el directivo durante la conferencia con analistas.

Fink atribuyó parte de esa recuperación al Mundial de Futbol y a otros eventos deportivos que han impulsado el consumo dentro y fuera de bares y restaurantes.

“Estos grandes eventos durante el verano pueden ser muy significativos. Son ocasiones para consumir cerveza y recuerdan al consumidor el papel que esta categoría puede desempeñar cuando la gente se reúne”, señaló.

Constellation Brands reportó una contracción de 3% en los ingresos a u$s 2,433 millones, pero superaron la previsión del consenso de 2,390 millones. Al detalle, los ingresos por la venta de cerveza aumentaron un 2%, hasta alcanzar los 2,280 millones de dólares.

Tras dar a conocer sus resultados financieros, las acciones de la cervecera, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, retrocedieron 3.42% para cotizar en u$s 134.34 por título, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Constellation Brands opera de forma independiente a Grupo Modelo en EE.UU., mercado donde posee los derechos perpetuos de producción y distribución de Corona y Modelo desde 2013 debido a regulaciones antimonopolio.

Constellation Brands adelanta presiones en rentabilidad

Pese a la mejora en el consumo, Constellation advirtió que el mayor dinamismo comercial tendrá un costo sobre la rentabilidad.

El director financiero, Garth Hankinson, indicó que la empresa incrementará el gasto en publicidad durante el segundo y tercer trimestre fiscal para capitalizar el Mundial, así como la temporada de futbol americano colegial y la NFL.

“Verán un incremento del gasto en marketing como porcentaje de las ventas netas durante el segundo y tercer trimestre”, dijo el ejecutivo. Precisó que esa inversión superará el 10% de las ventas en ambos periodos.

Además del mayor gasto comercial, la empresa continuará absorbiendo mayores costos administrativos asociados a la incorporación de personal para la puesta en marcha de su nueva planta en Veracruz, México, prevista para este año.

Como resultado, la compañía espera que los márgenes brutos permanezcan sólidos, aunque los márgenes operativos enfrenten presiones temporales durante los próximos meses.

Consumidor mejora, pero cautela continúa

Para el año fiscal 2027, Constellation Brands proyecta que las ganancias por acción ajustadas se sitúen entre u$s11.20 y u$s11.90 por unidad, mientras que el mercado espera u$s11.74.

En tanto que estima que las ventas orgánicas de la empresa, las ventas netas de cerveza y las ventas orgánicas de la división de vinos y licores disminuyan o aumenten un 1%.

Hankinson explicó que el fuerte incremento de los precios de la gasolina durante el primer trimestre afectó el gasto del consumidor, particularmente entre la población hispana, uno de los principales segmentos para las marcas mexicanas de cerveza de la empresa.

“Tenemos un buen inicio de año, pero después de un trimestre no creemos apropiado modificar nuestras perspectivas dadas las condiciones macroeconómicas y la limitada visibilidad”, sostuvo.