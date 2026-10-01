El crecimiento de la inteligencia artificial está abriendo una segunda carrera además de la tecnológica: la de las empresas y profesionales capaces de implementar estas herramientas. Para Google Cloud, México es uno de los mercados donde busca ampliar esa capacidad a través de socios, desarrolladores y talento especializado.

Eduardo López, presidente de Google Cloud Latinoamérica, explicó que la estrategia regional consiste en ampliar el ecosistema de empresas que pueden ejecutar proyectos, en lugar de depender exclusivamente de aumentar la plantilla de Google.

“La forma que yo definí para América Latina es crecer el ecosistema para que en todos los países existan capacidades de ejecución que no dependan 100% de que yo pueda poner tres personas más o cuatro personas más”, dijo durante el Google Cloud México 2026.

En México, Google Cloud reportó 1,890 personas capacitadas para implementar proyectos y señaló que su ecosistema local involucra a varios miles de personas que trabajan en empresas mexicanas desarrolladas dentro de su red de socios. La compañía plantea mantener esta estrategia de expansión durante los próximos cuatro años.

El modelo también busca atender a las pequeñas y medianas empresas, para las que desarrollar internamente capacidades de IA puede ser costoso. López señaló que, además de los socios que implementan soluciones, están cobrando relevancia los proveedores independientes de software que pueden ofrecer herramientas más específicas y listas para utilizar.

El otro componente es el talento. Google Cloud mantiene acuerdos con más de 500 universidades y ha desarrollado programas de capacitación y ferias de empleo para conectar a personas certificadas con empresas y socios que necesitan profesionales especializados.

En México, la apuesta se complementa con equipos de ingeniería. Julio Velázquez, director de Google Cloud México, señaló que la compañía ha incrementado la contratación de ingenieros mexicanos que participan no solo en soluciones para el mercado nacional, sino también en productos dirigidos a clientes globales.

La lógica detrás de esta estrategia es que la expansión de la IA no depende únicamente de quién desarrolla los modelos, sino de quién puede convertirlos en soluciones para empresas. Para Google Cloud, ese mercado de implementación —formado por socios, desarrolladores y talento especializado— es también una vía para escalar la adopción de IA en México y atender la creciente demanda.