Corona, la marca más valiosa del mundo, y el boom de las cervezas sin alcohol impulsan a AB InBev

Anheuser-Busch InBev tuvo un buen trimestre, y para México hay motivos de sobra para brindar. En una llamada con analistas para revisar los resultados del segundo trimestre, el CEO Michel Doukeris destacó que las marcas fuertes son el corazón de la estrategia de la cervecera, y puso como ejemplo el reconocimiento que la compañía recibió en el Festival de Cannes Lions 2026, donde fue nombrada Creative Marketer of the Year, algo que ninguna otra empresa había logrado tres veces en la historia del festival.

Como en una buena michelada, Doukeris destacó la buena mezcla que Corona significa dentro del portafolio de la mayor cervecera del mundo. La marca insignia de Grupo Modelo, vale la pena recordar, fue reconocida como la marca cervecera más valiosa del mundo por tercer año consecutivo, según el ranking Kantar BrandZ.

Y no está sola. Ocho marcas de AB InBev aparecen entre las más valiosas del planeta, una cifra que deja claro el peso que tienen los activos mexicanos dentro del portafolio de la cervecera.

“La fortaleza de nuestro portafolio se refleja en el último ranking de Kantar BrandZ (…) nuestras mega marcas siguen impulsando un crecimiento rentable en nuestros mercados, con ingresos netos que aumentaron 6.2%”, dijo Doukeris durante la llamada.

Para completar la mezcla Made in Mexico de AB InBev, Corona no solo lidera el ranking, también está detrás de gran parte del crecimiento de la compañía. Fuera de México, sus ingresos subieron 17% y logró incrementos de doble dígito en volumen en 37 mercados distintos, resultado de una estrategia de premiumización que ha convertido a la marca en un activo clave para AB InBev a nivel global, mucho más allá de su mercado de origen.

Cerveza cero... pero sabrosa

Otro elemento a destacar en lo que va del año cercevero, es el auge de las cervezas sin alcohol, un segmento que se había tardado mucho en explotar y que ahora, de acuerdo a datos de Euromonitor, ha crecido casi 100%.

Para Ab InBev, y en lo que respecta al portafolio de Grupo Modelo, esto tiene nombres y apellidos: Corona Cero y Modelo 0%, ya sea clara u oscura. Por ahí también se perfilan marcas de otra de las filiales de la empresa.

Lo cierto es que durante el segundo trimestre de 2026, Modelo 0% y el lanzamiento de Michelob Ultra Zero fueron los grandes motores de este crecimiento. Los ingresos netos del portafolio sin alcohol de AB InBev subieron 27%, y Corona Cero por sí sola creció 25% respecto al año anterior. El dato confirma algo que para la empresa las cervezas sin alcohol dejaron de ser un nicho y las marcas mexicanas del grupo son una palanca real de crecimiento dentro como fuera del país.

Como la espuma + goles

El resto del trimestre también fue positivo para la empresa, de acuerdo con su reporte. Los ingresos orgánicos crecieron 5.6%, los volúmenes de cerveza subieron 1.1% y el EBITDA normalizado avanzó 5.8%. La utilidad por acción subió 23.4%, hasta 1.21 dólares, y los ingresos reportados llegaron a u$s 16,660 millones.

El Mundial también dejó su marca en los resultados. AB InBev activó el torneo en sus mercados clave, lo que ayudó especialmente a Michelob Ultra en Estados Unidos y sirvió como plataforma para impulsar sus marcas en América Latina, donde Modelo y Corona son protagonistas.

En el resto del portafolio, las cifras también acompañaron: la categoría Beyond Beer creció 44%, y BEES Marketplace, la plataforma digital de la compañía, alcanzó un valor de mercancía de 1,200 millones de dólares, un salto de 50%. AB InBev cerró el trimestre ganando o manteniendo participación de mercado en 70% de sus mercados, y su deuda neta frente al EBITDA bajó a 2.86 veces, desde 3.27 veces un año antes.

Para lo que resta del año, la compañía espera mantener un crecimiento de EBITDA de entre 4% y 8%, en línea con su meta de mediano plazo.