Grupo Carso cerró la adquisición de 30.10% del capital social de Talos Energy México, empresa asociada con un conglomerado, que incluye a Pemex, de Zama, el yacimiento petrolífero con mejores perspectivas de México. En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Carso afirmó que obtuvo “las autorizaciones corporativas y regulatorias correspondientes en México” para dicha transacción, anunciada en diciembre de 2024. Grupo Carso concretó la transacción a través de Zamajal, de la cual el conglomerado de Slim es dueño de 80%. Control Empresarial de Capitales es dueña del otro 20% de la filial mexicana de Talos Energy, una firma que cotiza en el NYSE. A la vez, Talos Energy México tiene una participación de 17.4% del yacimiento Zama, considerado el mayor activo estratégico energético de México. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Zama tiene un potencial de reservas recuperables de entre 600 y 800 millones de barriles de petróleo equivalente. La CNH estima que la producción de Zama podría llegar a los 180,000 barriles diarios. En diciembre de 2024, Talos Energy informó que la transacción equivalía a unos 82.7 millones de dólares. De ellos, 49.7 millones se entregarían en efectivo al cierre de la transacción (justo anunciada por Grupo Carso). El resto, 33 millones de dólares, se pagarán cuando Zama entre en su fase de producción comercial. Diversos analistas prevén que esta fase, conocida como first oil sería a finales de 2028 o inicios de 2029. El magnate mexicano tiene participación en varios campos petroleros y de gas de gran potencial, ya sea a través de licitaciones o de comprar empresas que ya tenían las concesiones para explotación. Además de Zama, Grupo Carso estableció una alianza con Pemex para el desarrollo de Lakach, un campo de gas en aguas profundas del Golfo de México, pero que fue abandonado por Pemex, debido a los altos costos. Por otra parte, hace unas semanas, Carso compró el 100% de Fieldwood México, una subsidiaria de la empresa rusa Lukoil y que se hacía cargo de los campos Ichalkil y Pokoch. Previo a este movimiento, en 2024 el empresario adquirió Petrobal, que previamente estaba en manos de la familia Bailléres, y que era dueña del otro 50% de estos activos. Esta transacción se hizo también por medio de Zamajal y, de acuerdo con Grupo Carso, la empresa tiene previsto invertir unos 1,000 millones de dólares en 2026.