La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) negó a Visa la autorización para adquirir el 51% del procesador de pagos mexicano Prosa, al concluir que la operación tendría efectos nocivos sobre el sistema financiero mexicano y los usuarios de servicios financieros en el país. Tras “un análisis técnico y exhaustivo”, el Pleno determinó que la integración no podía aprobarse en los términos planteados. “La operación implicaba la integración entre uno de los procesadores de pagos con tarjeta más grande de México (PROSA), con la marca de tarjetas de débito y crédito más grande del mundo (Visa)”, señaló la autoridad en un comunicado. La CNA advirtió que la transacción “tendría efectos nocivos sobre el sistema financiero mexicano y los usuarios de servicios financieros en el país”. Visa había anunciado en diciembre de 2023 el acuerdo para adquirir el 51% de Prosa y preveía cerrar la operación durante el segundo semestre de 2024, sujeta a la autorización regulatoria. Tras la resolución, la empresa manifestó su inconformidad. “Visa manifiesta su decepción con la decisión de la Comisión Nacional de Antimonopolio de México (CNA). Creemos firmemente que la combinación de Visa y Prosa potenciaría significativamente la competencia en el mercado y modernizaría los pagos en México”, indicó en un comunicado. La firma agregó que la integración permitiría que “consumidores, empresas e instituciones financieras se beneficien de experiencias de pago digital más innovadoras y seguras” y señaló que “estamos revisando cuidadosamente la resolución de la CNA y evaluaremos todas las opciones disponibles”.