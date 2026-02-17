México tiene más de 80% de penetración de internet, un nivel comparable con Brasil, Argentina y Chile, y forma parte de una región donde la penetración móvil supera 70%; aun así, la adopción masiva de pagos digitales no muestra el dinamismo observado en otros mercados latinoamericanos, de acuerdo con el reporte Embedded Finance Tracker de PYMNTS Intelligence y Galileo. En América Latina, los pagos digitales representaron 48% del valor del comercio electrónico y 30% del valor de las transacciones en puntos de venta en 2024, frente a 14% y 2% en 2014. Además, el uso de efectivo en tiendas cayó de 67% hace una década a 25% en 2024 y se proyecta que descenderá a 17% en 2030. El informe destacó que la expansión de los sistemas de pago rápido está estrechamente vinculada al acceso móvil. En el caso de México, el sistema CoDi, desarrollado por Banco de México, forma parte de esta ola regional de transferencias en tiempo real. A nivel regional, 62% de los consumidores utiliza con frecuencia billeteras móviles y aplicaciones de pago, mientras que las transferencias Cuenta a Cuenta (A2A) ya representaron 24% del valor del comercio electrónico y 15% en puntos de venta en 2024. Las billeteras digitales son el método de pago con mayor crecimiento proyectado en tiendas físicas, con una tasa anual compuesta de 15% entre 2024 y 2030. El contraste lo marcó Pix, el sistema impulsado por el Banco Central de Brasil, que procesó 64,000 millones de transacciones en 2024, con un crecimiento interanual de 53%. Pix superó en 80% el total combinado de operaciones con tarjetas de débito y crédito y registró un récord de 252.1 millones de transacciones en un solo día, lo que reflejó una adopción extendida entre consumidores y empresas. El reporte concluyó que América Latina se consolidó como uno de los mercados más dinámicos en pagos digitales; para México, el desafío ya no es la conectividad ni la infraestructura, sino lograr que la transición del efectivo a lo digital se traduzca en uso cotidiano y generalizado.