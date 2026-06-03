Adiós a la visa y el pasaporte: EE.UU autorizará la entrada al país a los extranjeros que posean este documento.

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El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado medidas más estrictas en los controles fronterizos. Existe un permiso específico que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que las visitas sean breves.

Los individuos que cumplan con las condiciones del Visa Waiver Program (VWP) tienen la posibilidad de acceder al país sin necesidad de visa mediante la utilización de la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Importante: la ESTA es un documento que exige un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país que forma parte del VWP.

Ni visa ni pasaporte: descubre el documento que permite el ingreso legal a EE.UU.

La autorización previa que se requiere para los ciudadanos de los países incluidos en el VWP permite el ingreso a EE. UU. por aire, mar o tierra (lo que incluye, de manera formal, la frontera terrestre a partir de 2022).

La ESTA concede estancias de hasta 90 días para turismo, actividades comerciales o tránsito. Es fundamental señalar que la autorización de la ESTA no garantiza la admisión: la decisión final recae en el oficial de CBP en el punto de entrada.

Nuevo requisito para la entrada a EE. UU.: permisos y autorizaciones para extranjeros. Foto: ChatGPT

Quiénes pueden solicitar la ESTA 2026

Existen ciertos requisitos que deben cumplir exclusivamente los ciudadanos provenientes de naciones que están incluidas en el VWP.

Es imperativo que cuenten con pasaporte electrónico válido .

. Deben viajar por turismo, negocios o tránsito por un periodo no superior a 90 días.

por un periodo no superior a 90 días. Es necesario obtener la aprobación en línea con antelación al viaje.

con antelación al viaje. En el caso de que su país no sea parte del VWP, no podrán utilizar ESTA: se debe gestionar la visa B1/B2 o la que corresponda.

Guía 2026: cómo conseguir el documento para entrar sin visa

Desde 2022, la autorización ESTA es imprescindible para aquellos que ingresan vía frontera terrestre, además de los métodos aéreos y marítimos. Esta autorización queda asociada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, por lo general, tiene vigencia de hasta 2 años (o hasta que el pasaporte caduque). Además, permite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se mantengan los requisitos del programa.

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es una autorización electrónica que facilita viajar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Este sistema es aplicable a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por turismo, negocios o tránsito. Se trata de un permiso anticipado que se gestiona en línea y, en caso de ser aprobado, permite el embarque; sin embargo, el ingreso definitivo siempre será determinado por el CBP al momento de llegar al punto de entrada.

Requisitos y pasos para tramitarlo: