Los hoteles de Grupo Posadas se pondrán “de fiesta” durante el Mundial, pues el evento impulsará la ocupación de la cadena en 10% respecto a un año normal, aseguró Mauricio Elizondo Martínez de la Vega, director Corporativo de Desarrollo de Grupo Posadas. En entrevista con El Cronista, el directivo señaló que en un año normal, la ocupación promedio es de 68%, pero para este año esperan que suba a un rango de 78% a 80%. “Y en las fechas importantes de partidos esperamos 100% de ocupación. Ya tenemos una gran parte de las habitaciones vendidas”, comentó. El Mundial de la FIFA iniciará el próximo 16 de junio y México albergará 13 partidos repartidos en la capital del país, Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco. El directivo aseguró que durante este año la marca Fiesta Inn tendrá ocho aperturas, de las cuáles destaca una adicional en la Ciudad de México, otra en Querétaro, así como en Acapulco, Guerrero y Morelia, Michoacán. Además, para los próximos dos años la empresa espera inaugurar entre 10 y 12 sedes nuevas, cuyo desarrollo se firmará en este año. Otro factor que empujará el desarrollo de los hoteles business class es el nearshoring, particularmente en la frontera del país, ante la llegada de inversiones. “El nearshoring es un hito que llega para quedarse, es una actividad económica que le da a México la oportunidad de convertirse en ese puente de mercancía y de logística con Estados Unidos y eso requiere hospedaje en el mediano y largo plazo”, dijo. En este sentido, ciudades como Monterrey, Nuevo León; Mexicali y Tijuana, en Baja California; Ciudad Juárez y Chihuahua, así como Laredo, en Tamaulipas, son localidades con alto potencial para el desarrollo de hoteles de la marca Fiesta Inn. A estas ciudades se suma Manzanillo, a partir del volumen de operaciones que tiene el puerto colimense, así como la falta de oferta de cuartos en la localidad. Uno de los factores centrales que modifica el Grupo Posadas es la inclusión de tecnología en las nuevas sedes de los hoteles, lo que permite reducir hasta 30% la inversión para el desarrollo de nuevas sedes. Las modificaciones incluyen hacer un check-in digital, así como hornos inteligentes que permiten cerrar las cocinas durante las horas de baja afluencia, como la comida y la cena, para optimizar el uso de energía y reducir los costos, sin sacrificar la calidad de la comida no la atención a los clientes, dijo Adrian Correa director de Midscale & Economy de Grupo Posadas en conferencia de prensa.