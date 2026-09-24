En esta noticia Casos reales en el mercado nacional

Para Virginia Pedulla, directora de negocios de pymes para Hispanoamérica en Google, la inteligencia artificial se convirtió en un igualador de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, que son alrededor del 99% de las empresas en México.

“Las ventajas competitivas ya no son exclusivas de quienes tienen grandes presupuestos o tienen líderes en áreas de marketing que tienen costosos sueldos (…) la tecnología se convirtió en un combustible que le permite a cualquier negocio pyme competir realmente de igual a igual”, mencionó en una reunión virtual con medios de comunicación.

De acuerdo con un estudio elaborado por Google en colaboración con Advertiser Perceptions, el 82% de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) confirma que la inteligencia artificial tiene un impacto directo y positivo en sus ventas y rentabilidad. Un porcentaje que supera al 77% reportado por grandes corporativos.

El estudio que analizó a 175 MiPyMEs (1 a 499 empleados) y 101 grandes anunciantes corporativos (más de 500 empleados) en México también plantea que el 80% coincide en que integrar IA ha simplificado la gestión integral de sus operaciones. El 78% afirma ahorrar tiempo y recursos esenciales gracias a estas tecnologías.

Asimismo, la inteligencia artificial impulsa la atracción de clientes. El 85% de las pymes depende de anuncios digitales para atraer prospectos y mantener ventas, mientras que el 75% asegura que la IA les ha permitido captar más clientes y proteger sus ventas locales.

Además, el 75% de las pymes señala que los ahorros económicos generados con IA se reinvierten directamente en la contratación de más colaboradores locales.

Estos datos resultan alentadores en un entorno donde, según los datos del INEGI, la esperanza de vida promedio de un nuevo negocio en el país es de apenas 7.8 años, cifra que se reduce a 6.9 años para las microempresas.

Casos reales en el mercado nacional

El valor de esta tecnología radica en su integración en soluciones operativas cotidianas como Google Ads o Google Maps. Dos casos mexicanos ilustran cómo la lectura precisa de la intención del consumidor transforma la curva de rendimiento:

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de laboratorio para convertirse en el combustible y “gran igualador de oportunidades” del tejido empresarial mexicano.

Durante la sesión se presentaron dos pymes que compartieron sus resultados de negocio. Marlovet Hospitales, una red de atención veterinaria especializada que implementó estrategias dinámicas para posicionar sus unidades 24 horas a través de Google Maps y campañas impulsadas con IA (Performance Max).

La capacidad de interpretar búsquedas de urgencia médica en tiempo real derivó en un volumen de llamadas y visitas que llevó al hospital a operar a su máxima capacidad durante varias semanas consecutivas, permitiéndoles contratar más médicos veterinarios e invertir en infraestructura médica, detalló Arturo Villafuerte González, encargado de marketing y contenidos en Marlovet Hospitales.

Asimismo, la compañía de movilidad Mex Rent a Car buscaba incrementar 10% sus reservas anuales de vehículos. Con la implementación de herramientas como AI Max, lograron capturar e interpretar la intención real de búsqueda de los usuarios, sin importar las variaciones de redacción en los buscadores.

El resultado superó las proyecciones al alcanzar un crecimiento del 14% en reservas y un incremento cercano al 34% en ingresos de trimestre a trimestre, explicó Rosa González, product manager en Mex Rent a Car.

Brenda García, gerente de soluciones para pequeñas y medianas empresas en Google México, concluyó que “muchas veces, cuando hablamos de inteligencia artificial, pensamos que es una tendencia a futuro, sobre todo en la parte de los negocios. Pero lo que vemos y los datos de este estudio demuestran que hoy es una norma operativa actual de los negocios en México (…). La IA ya no es una tecnología tal vez de laboratorio, sino que se ha convertido en una herramienta de trabajo diario”.