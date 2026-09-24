El Banco del Bienestar hará un pago único de 40,000 pesos para reparaciones, ampliaciones y obras de hogar: los requisitos

El Banco del Bienestar realiza un pago único de 40,000 pesos a un grupo específico de mexicanos. Esto se debe al Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, un apoyo económico otorgado para realizar obras de reparación, ampliación o mejoramiento en hogares ubicados en zonas consideradas prioritarias.

En detalle, el recurso se entrega a través del Banco del Bienestar, por lo que las personas beneficiarias deben contar con la tarjeta correspondiente para recibir el depósito.

El Banco del Bienestar hará un pago único de 40,000 pesos para reparaciones, ampliaciones y obras de hogar: los requisitos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El objetivo del programa es brindar respaldo económico a familias en situación de vulnerabilidad para que puedan mejorar las condiciones de sus viviendas. Las obras que se realicen dependen de las necesidades particulares de cada hogar y pueden incluir reparaciones, ampliaciones o diferentes adecuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de la vivienda.

¿Qué es el Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar?

Los recursos, operados por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), se entrega en una sola exhibición mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar. Al tratarse de un subsidio y no de un préstamo, las personas beneficiarias no deben pagar intereses, mensualidades ni devolver el dinero.

La asistencia debe destinarse exclusivamente a trabajos de reparación, ampliación o mejoramiento de la vivienda. Entre las obras que pueden realizarse se encuentran:

Reparación de techos, pisos o paredes.

Construcción de una habitación adicional.

Impermeabilización.

Mejoras en la cocina, el baño u otros espacios.

Instalación o adecuación de drenaje.

Instalación de servicios de agua potable.

Requisitos para cobrar 40,000 del Banco del Bienestar

Las condiciones pueden variar de acuerdo con cada convocatoria y operativo, pero entre los principales requisitos contemplados se encuentran:

Vivir en una zona o municipio considerado prioritario .

Contar con una vivienda propia, cuando así lo establezca el operativo correspondiente.

Que el inmueble requiera obras de reparación, ampliación o mejoramiento .

No tener acceso a créditos de Infonavit o Fovissste .

Formar parte de la población seleccionada por el programa.

La documentación necesaria para acreditar estos requisitos se informa durante el proceso de registro correspondiente.

¿Cómo es el trámite para acceder al programa de Mejoramiento de Vivienda?

El registro no permanece abierto durante el año. La incorporación se realiza mediante convocatorias específicas para determinados municipios, difundidas por:

CONAVI

Secretaría de Bienestar

Servidores de la Nación

Cuando una localidad es incluida en una convocatoria, se habilitan módulos temporales donde las personas interesadas pueden realizar el trámite y presentar la documentación requerida.

Luego, los Servidores de la Nación realizan visitas domiciliarias en las colonias seleccionadas para verificar las condiciones de las viviendas y validar la información proporcionada durante el registro.

Una vez concluido el proceso de revisión, las personas que cumplen con los requisitos reciben la Tarjeta del Banco del Bienestar y, en la fecha establecida por el programa, se realiza el depósito correspondiente.