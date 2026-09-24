En esta noticia Inflación sin cambios

La inflación volvió a acelerarse en la primera mitad de septiembre, al alcanzar 3.42% anual, empujada por el incremento en precios de productos como rutas y verduras, así como un aumento en gas LP y el alza estacional en educación frente al inicio del ciclo escolar.

Entre los productos que más se encarecieron destacan la cebolla, el jitomate y el limón, tres de los cuatro ingredientes principales del “pico de gallo”, pues existe una disminución de abasto de estos tres productos, debido a los ciclos de cosecha en el país.

La cebolla volvió a acelerar la inflación. Gemini.

El Inegi detalló que el precio del jitomate se disparó más de 22% en una quincena, mientras que la cebolla se encareció 8.61% en el periodo de referencia.

Inflación sin cambios

Para Banamex, la inflación para el cierre del año cerrará en 4%, mientras que para el año entrante bajará a 3.9% anual.

Esto se debe a que la inflación de mercancías, especialmente la de mercancías no alimenticias, se mantendrá baja, apoyada por un tipo de cambio apreciado con respecto al año pasado.

“La inflación de servicios se mantendría por arriba de su promedio histórico, en gran medida por presiones acumuladas de costos, en particular laborales, las cuales estarían mitigadas parcialmente por una creación de empleos modesta y también por un posible efecto más visible de la holgura económica sobre este componente, por lo que anticipamos una disminución muy ligera hacia delante”, detallaron los analistas de Banamex.

Los especialistas no descartan que la inflación se pueda acelerar más par el resto del año, especialmente por estos cuatro factores:

Efectos arancelarios. La inflación se podría acelerar si se muestran efectos de los incrementos en los aranceles que podrían manifestarse con mayor fortaleza. Costos laborales. Un mayor traspaso del incremento en el salario mínimo a los demás salarios, que ralentice la tendencia a la baja de la inflación de servicios. Mal clima. El impacto de “El Niño” podría ser más severo de lo anticipado y afectar las cosechas del país. Frutas y verduras. El último riesgo al alza es que haya precios mayores a los estimados en frutas y verduras ante el incremento en las referencias internacionales relacionadas con fertilizantes.

En sentido contrario, el banco prevé que la inflación podría moderarse si hay mayor holgura económica o efectos mayores a los proyectados por la apreciación del tipo de cambio sobre la inflación de mercancías.