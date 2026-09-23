La propuesta fue planteada durante una reunión bilateral. Costa Rica analizará la solicitud de Colombia.

Bogotá inicia búsqueda puerta a puerta para identificar vulnerabilidades y vincular a servicios sociales

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, le solicitó a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, estudiar la eliminación de la visa que actualmente necesitan los ciudadanos colombianos para ingresar a ese país. El pedido se realizó durante el encuentro bilateral que ambos mandatarios sostuvieron este martes 22 de septiembre en Barranquilla.

La propuesta busca establecer una reciprocidad migratoria entre Colombia y Costa Rica, teniendo en cuenta que los ciudadanos costarricenses pueden ingresar a territorio colombiano sin visa, mientras que los colombianos sí deben cumplir actualmente con este requisito para viajar a Costa Rica.

¿Costa Rica eliminará la visa para los colombianos?

Por ahora, la visa para colombianos que viajan a Costa Rica continúa siendo un requisito. Lo que ocurrió fue una solicitud formal del Gobierno colombiano para que las autoridades costarricenses estudien la posibilidad de eliminarla.

Fernández manifestó su disposición a revisar el planteamiento. De acuerdo con lo informado tras la reunión, cualquier modificación deberá seguir los procedimientos internos establecidos por Costa Rica.

Por eso, los viajeros colombianos que tengan previsto viajar próximamente a Costa Rica no deben asumir que la medida ya fue aprobada. La normativa vigente todavía contempla el requisito de visa para los ciudadanos de Colombia.

Colombia pide a Costa Rica eliminar la visa para colombianos: la respuesta de la presidenta. Shutterstock

¿Por qué Colombia pidió eliminar la visa para viajar a Costa Rica?

El Gobierno colombiano argumentó que existe una diferencia en las condiciones migratorias entre ambos países: Colombia no les exige visa a los ciudadanos costarricenses, pero Costa Rica sí se la solicita a los colombianos.

De la Espriella planteó avanzar hacia un esquema de reciprocidad y vinculó esta posibilidad con el fortalecimiento de la cooperación entre las dos naciones, especialmente en materia de seguridad e intercambio de información.

La reunión de Barranquilla estuvo marcada precisamente por los acuerdos para profundizar la cooperación frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. La Cancillería colombiana señaló que los dos gobiernos buscan fortalecer el intercambio de información estratégica y la coordinación institucional.

¿Qué falta para que los colombianos puedan viajar a Costa Rica sin visa?

El primer paso es que Costa Rica analice la propuesta presentada por Colombia. La presidenta Laura Fernández se comprometió a revisar la solicitud, pero todavía no existe un anuncio de eliminación de la visa.

Mientras se define el tema, los colombianos que planeen viajar a Costa Rica deben consultar las condiciones migratorias vigentes y verificar si necesitan realizar el trámite antes de comprar o programar su viaje.

Con información de EFE.-