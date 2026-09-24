En esta noticia

La dispersión de recursos para los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar del gobierno de México, que comenzó formalmente el martes 1 de septiembre, concluye esta semana su etapa de depósitos programados por orden alfabético.

La Secretaría de Bienestar, a través del Banco del Bienestar, organizó el pago según la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente, con el objetivo de evitar aglomeraciones en sucursales y garantizar una atención ordenada en todo el país.

Te puede interesar

Mes del Testamento en México: en septiembre el trámite puede conseguirse hasta a mitad de precio en las 32 entidades del país

El esquema abarca de manera simultánea a los titulares de:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
  • Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

En todos los casos, la fecha de acreditación depende exclusivamente del apellido paterno registrado en el padrón oficial.

Quiénes cobran este jueves 24 y viernes 25 de septiembre

De acuerdo con el calendario oficial, estas son las últimas letras que recibirán su depósito en esta recta final de septiembre:

  • Jueves 24 de septiembre: personas cuyo primer apellido comienza con T, U o V.
  • Viernes 25 de septiembre: personas cuyo primer apellido comienza con W, X, Y o Z.

En ambos casos, las sucursales del Banco del Bienestar permanecerán abiertas con operación normal en ventanilla.

Al tratarse de un depósito directo a la tarjeta de débito, los beneficiarios no están obligados a acudir el mismo día señalado para retirar su efectivo, ya que el saldo queda disponible de manera indefinida a partir de la fecha de acreditación y puede consultarse en cualquier momento a través de los cajeros automáticos, que operan las 24 horas.

Jueves 24 y viernes 25 de septiembre serán las últimas fechas del pago de las Pensiones del Bienestar de septiembre: quiénes recibirán depósito estos días.
Jueves 24 y viernes 25 de septiembre serán las últimas fechas del pago de las Pensiones del Bienestar de septiembre: quiénes recibirán depósito estos días.

Cuáles son los montos vigentes para el quinto bimestre de 2026

Los depósitos correspondientes a septiembre forman parte del quinto bimestre del ejercicio anual, y cada programa mantiene una asignación presupuestal fija que se transfiere de manera íntegra, sin intermediarios ni cobro de comisiones dentro de la red del Banco del Bienestar:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,000 pesos bimestrales por derechohabiente.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,100 pesos bimestrales para quienes cumplen los criterios de elegibilidad.
  • Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: 1,600 pesos bimestrales por cada menor registrado, monto que puede ascender hasta 3,600 pesos en el caso de infantes con discapacidad.

Te puede interesar

Caen los nacimientos en México: el INEGI reportó un retroceso del 36.84% respecto a cinco años atrás

Con el cierre de la dispersión alfabética este viernes 25 de septiembre, la Secretaría de Bienestar da por concluida la etapa de depósitos programados del bimestre septiembre-octubre.