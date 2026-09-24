Jueves 24 y viernes 25 de serán las últimas fechas del pago de las Pensiones del Bienestar de septiembre: quiénes recibirán depósito estos días.

La dispersión de recursos para los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar del gobierno de México, que comenzó formalmente el martes 1 de septiembre, concluye esta semana su etapa de depósitos programados por orden alfabético.

La Secretaría de Bienestar, a través del Banco del Bienestar, organizó el pago según la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente, con el objetivo de evitar aglomeraciones en sucursales y garantizar una atención ordenada en todo el país.

El esquema abarca de manera simultánea a los titulares de:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

En todos los casos, la fecha de acreditación depende exclusivamente del apellido paterno registrado en el padrón oficial.

Quiénes cobran este jueves 24 y viernes 25 de septiembre

De acuerdo con el calendario oficial, estas son las últimas letras que recibirán su depósito en esta recta final de septiembre:

Jueves 24 de septiembre : personas cuyo primer apellido comienza con T, U o V .

Viernes 25 de septiembre: personas cuyo primer apellido comienza con W, X, Y o Z.

En ambos casos, las sucursales del Banco del Bienestar permanecerán abiertas con operación normal en ventanilla.

Al tratarse de un depósito directo a la tarjeta de débito, los beneficiarios no están obligados a acudir el mismo día señalado para retirar su efectivo, ya que el saldo queda disponible de manera indefinida a partir de la fecha de acreditación y puede consultarse en cualquier momento a través de los cajeros automáticos, que operan las 24 horas.

Jueves 24 y viernes 25 de septiembre serán las últimas fechas del pago de las Pensiones del Bienestar de septiembre: quiénes recibirán depósito estos días.

Cuáles son los montos vigentes para el quinto bimestre de 2026

Los depósitos correspondientes a septiembre forman parte del quinto bimestre del ejercicio anual, y cada programa mantiene una asignación presupuestal fija que se transfiere de manera íntegra, sin intermediarios ni cobro de comisiones dentro de la red del Banco del Bienestar:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6,000 pesos bimestrales por derechohabiente.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad : 3,100 pesos bimestrales para quienes cumplen los criterios de elegibilidad.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: 1,600 pesos bimestrales por cada menor registrado, monto que puede ascender hasta 3,600 pesos en el caso de infantes con discapacidad.

Con el cierre de la dispersión alfabética este viernes 25 de septiembre, la Secretaría de Bienestar da por concluida la etapa de depósitos programados del bimestre septiembre-octubre.