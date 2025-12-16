Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, parte del portafolio de ASUR Aiports.

En esta noticia Banquero por lo alto

La adquisición de URW Airports por parte de una subsidiaria del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) es una transacción de tamaño reducido, pero con un perfil estratégico positivo para la emisora, al fortalecer su negocio de ingresos no aeronáuticos, de acuerdo con analistas de Valmex.

“Reiteramos nuestra opinión positiva sobre esta adquisición, ya que contribuirá a impulsar los ingresos no aeronáuticos mediante nuevas áreas comerciales”, escribió Alik García Álvarez, subdirector de análisis bursátil en Valmex.

La semana pasada, la empresa controlada por el empresario Fernando Chico Pardo informó que su filial Asur US Commercial Airports completó la compra de URW Airports por 295 millones de dólares.

Tras la operación, la subsidiaria cambiará su nombre a Asur Airports y se enfocará en la administración de programas comerciales selectos en aeropuertos estratégicos de Estados Unidos, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), O’Hare en Chicago y el John F. Kennedy en Nueva York.

De acuerdo con Valmex, aunque la operación representa apenas 3.1% del valor total de mercado de Asur, el atractivo radica en la exposición a terminales con alto tráfico de pasajeros y mayor rentabilidad comercial. Según el Consejo Internacional de Aeropuertos, estos aeropuertos se ubicaron hasta 2024 dentro del top 6 de mayor tráfico en Estados Unidos.

Al tercer trimestre del año, Asur reportó un crecimiento de 8% anual en ingresos no aeronáuticos, que sumaron 7,960 millones de pesos y representaron alrededor de 30% de los ingresos totales excluyendo construcción. Sin embargo, Valmex advierte que, aunque estos ingresos mantienen una tendencia positiva desde el segundo trimestre de 2021, recientemente se ha observado una desaceleración en su ritmo de crecimiento, asociada a un entorno de tráfico más débil.

Tras el anuncio, las acciones de Asur retrocedieron 2.44% en la Bolsa Mexicana de Valores, para cerrar en 565.55 pesos por título. Pese a la reacción negativa de corto plazo, el consenso de analistas se mantiene optimista y estima un potencial de crecimiento de 18.8% en los próximos 12 meses, con un precio objetivo promedio de 671.90 pesos por acción.

Estas tres terminales que adquiere Asur Airports serán sedes del Mundial 2026 y la final será jugada en Nueva York. Sin embargo, los analistas de Valmex refieren que Asur no se beneficiará del tráfico de pasajeros “ya que solo están adquiriendo ciertas terminales”.

Banquero por lo alto

La operación refuerza el perfil de Fernando Chico Pardo como un comprador activo de activos estratégicos y de largo plazo. Esta adquisición se suma a la compra del 25% de participación accionaria en Banamex, valuada en 42,000 millones de pesos, operación confirmada por Citi con un cierre exitoso el 15 de diciembre, lo que marca su regreso al sector financiero.