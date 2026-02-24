No todos festejan con un dólar barato. El Grupo Aeroportuario del Pacífico vio una reducción de 9.6% en su utilidad integral de todo 2025, debido a la caída del dólar frente al peso. Durante el año pasado, la utilidad neta de la empresa alcanzó poco más de MXN $10,000 millones de pesos; sin embargo, la pérdida cambiaria rebasó MXN $1,014 millones. Este último dato se compara con una ganancia cambiaria de MXN $1,132 millones en todo 2024. A partir de este resultado, la utilidad integral del grupo que controla 12 aeropuertos en territorio nacional y dos más en Jamaica, cayó a poco más de MXN $9,000 millones de pesos, lo que significó una contracción de 9.6% en comparación con el resultado de 2024. “La utilidad neta e integral disminuyó en MXN $952.6 millones, o 9.6%, respecto al periodo de enero a diciembre de 2024, principalmente por el efecto por conversión de moneda extranjera de MXN $2,147.0 millones, pasando de un ingreso de MXN $1,132.6 millones a un gasto de MXN $1,014.4 millones”, detalló GAP en su reporte presentado a la Bolsa Mexicana de Valores. GAP aclaró que derivado de la ola de violencia en distintos puntos de Jalisco, el 22 de febrero, y las diferentes alertas emitidas por las autoridades, los Aeropuertos Internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta se mantuvieron en operación y prestaron servicio a aerolíneas y pasajeros. “Las situaciones registradas en diversas zonas del estado no han impactado la operación interna de la terminal aérea ni la seguridad dentro de las instalaciones. Las terminales aéreas se encuentran bajo protección de los elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de las acciones de coordinación permanente con autoridades federales”, dijo. Además, destacó que dentro de los aeropuertos no se registraron incidentes ni situaciones de riesgo para pasajeros, colaboradores y visitantes. Sin embargo, el domingo 22 de febrero se registraron 120 cancelaciones en el Aeropuerto de Guadalajara, 87 en el Aeropuerto de Puerto Vallarta y 2 en el Aeropuerto de Manzanillo. Por otra parte, este lunes se anunciaron 71 cancelaciones en Guadalajara, 47 en Puerto Vallarta y 2 en Manzanillo. “Se espera que en los próximos días se recupere de manera gradual el total de los vuelos. Es importante destacar que el resto de nuestros aeropuertos mantienen su operación regular y no han sido afectados por cancelaciones de vuelos”, dice GAP. Además, la empresa señaló que Jamaica tuvo una disminución en el tráfico de pasajeros durante el cuarto trimestre de 2025, debido al paso del Huracán Melissa en octubre de 2025. “El aeropuerto de Montego Bay resultó afectado, con daños en el edificio terminal, equipos y áreas operacionales. Como medida preventiva, el aeropuerto suspendió operaciones el 26 de octubre de 2025, reanudándolas el 1 de noviembre”, señaló la compañía. Además, el aeropuerto de Kingston, en la capital de ese país tuvo un cierre meramente preventivo el 25 de octubre y reanudó sus operaciones el 29 de octubre, aunque no tuvo afectaciones mayores en la infraestructura. “La recuperación del tráfico de pasajeros en Jamaica dependerá en gran medida del ritmo de restauración de la infraestructura hotelera y turística del país”, mencionó GAP.