Fibra MTY acordó vender un portafolio de 5 propiedades de oficinas y comercio por u$s 46.8 millones, como parte de su estrategia de desinversión en estos segmentos para redirigir capital hacia el negocio industrial, informó el fideicomiso de inversión en bienes raíces. El portafolio está integrado por cuatro edificios de oficinas y un inmueble comercial ubicados en Monterrey, San Luis Potosí y Ciudad Juárez, y el monto de la operación es consistente con el valor razonable de mercado determinado por un valuador externo al cierre de 2025. Con esta operación, Fibra MTY ha logrado vender o firmar acuerdos de venta por aproximadamente el 46% de su portafolio de oficinas, tomando como base los activos existentes al 31 de marzo de 2024, previo al inicio de su estrategia de optimización de activos. En el segmento comercial, la desinversión es total, ya que el fideicomiso firmó acuerdos de venta sujetos a condiciones por el 100% de este portafolio. El valor razonable del portafolio de oficinas ascendía a MXN$ 7,137 millones, mientras que el comercial alcanzaba MXN$ 358 millones. Fibra MTY indicó que los recursos netos provenientes de la venta podrán destinarse a la adquisición de propiedades industriales y/o a la ejecución de su programa de recompra de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs), sujeto a las condiciones de mercado y al monto autorizado por la asamblea de tenedores. Esta estrategia forma parte del proceso de reciclaje de capital del fideicomiso para fortalecer su portafolio en segmentos con mayor potencial de crecimiento. La operación está sujeta al cumplimiento de diversas condiciones, incluidas autorizaciones corporativas y gubernamentales, entre ellas la aprobación de la autoridad de competencia económica. Fibra MTY, que inició operaciones en 2014, mantiene una estrategia enfocada en la adquisición, administración y operación de inmuebles corporativos en México, con un creciente énfasis en el segmento industrial.