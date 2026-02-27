Fibra Uno (Funo), el mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces en México, reportó un incremento de 237% anual en su utilidad neta mayoritaria durante el cuarto trimestre de 2025, al alcanzar MXN $13,782 millones. En el mismo periodo, los ingresos crecieron 4.5% a MXN $7,873 millones de pesos, de acuerdo con su reporte financiero. La empresa atribuyó el avance en ingresos a un aumento de 50 puntos base en la ocupación total del portafolio, así como a ajustes por inflación en contratos vigentes y renovaciones. Del total de ingresos, 79% se genera en las cinco entidades con mayor crecimiento económico del país: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro. “El principal incremento fue en el Estado de México, que pasó de representar 25% a 28% año contra año, debido a la consolidación del portafolio industrial de Fibra NEXT, generando un ajuste en el resto de los estados”, señaló la compañía en un comunicado. El ingreso operativo neto (NOI) aumentó 9% anual, equivalente a MXN $502.6 millones adicionales frente al mismo trimestre de 2024. Funo cerró el periodo con un margen de 85.1% sobre ingresos de propiedades y de 77.2% sobre ingresos totales. En términos operativos, la ocupación total del portafolio se ubicó en 95.5%, 50 puntos base por encima del trimestre inmediato anterior. Por segmento, el comercial registró una ocupación de 93.7%, oficinas de 82.9% e industrial de 97.7%. En contraste, los gastos de operación ascendieron a MXN $114.3 millones, un aumento de 11.7% anual, derivado de incrementos superiores a la inflación en insumos y servicios. El pago de predial creció 1.8 millones de pesos, equivalente a 0.9% anual, impulsado por la consolidación de propiedades de Fibra NEXT. “Durante 2025 no solo logramos mantener nuestros niveles de ocupación y márgenes operativos, sino que llevamos a cabo acciones estratégicas y financieras que fortalecieron sustancialmente a la empresa”, dijo André El-Mann, director general de Funo.