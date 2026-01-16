En esta noticia ¿Cómo le fue a otros sectores?

En noviembre, el empleo manufacturero tuvo una caída mensual de 0.45%, lo que representó la décima caída consecutiva, la racha negativa más larga desde los años 2008-2009, de acuerdo con datos del Inegi.

A nivel anual, la caída acumulada es de 2.73%.

Silvio Serber

La caída del empleo en la manufactura automotriz fue el principal factor que afectó el indicador, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Industrias Manufactureras (EMIM).

De acuerdo con el indicador, la caída más profunda fue registrada en el sector de fabricación de equipo de transporte (-7.44%), el segundo subsector que genera más empleo en la industria manufacturera, con casi 18 de cada 100 empleos.

Este año, la producción y exportación de equipo de transporte, es decir autos ligeros y pesados mostró un comportamiento negativo, debido a que en abril del año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la implementación de aranceles a vehículos ligeros y pesados que no cumplieran con el contenido regional, mismos que empezaron a aplicarse en noviembre.

Rogelio Arzate, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), dijo en noviembre que la baja en la demanda y la incertidumbre en la economía de Estados Unidos obligó a las empresas a reducir su producción y por lo tanto sus plantillas laborales, en algunos casos, hasta la mitad.

Estados Unidos representa más del 90% de las exportaciones de camiones pesados desde México, de acuerdo con datos del organismo empresarial.

¿Cómo le fue a otros sectores?

El sector de maquinaria y equipo también tuvo una fuerte caída mensual en el empleo (-6.05%), seguido por la fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir (-5.48%), industria del plástico y del hule (-4.24%) e industrias metálicas básicas (-3.96%).

El Inegi detalló que el empleo manufacturero en el sector fabricación de equipo de computación, comunicación y otros equipos y componentes electrónicos fue el de mejor comportamiento, con un incremento de 2.75% mensual en noviembre del año pasado.

El alza de ese sector se relaciona directamente con las exportaciones de México hacia Estados Unidos, que hoy son el área con mayor crecimiento, debido a que el empresariado estadounidense está sustituyendo las importaciones desde China con producto nacional, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

Otros sectores que lograron avances fueron la industria de las bebidas y del tabaco (1.26%), fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (1.04%) y fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica (0.28%).