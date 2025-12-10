La baja en la actividad de Estados Unidos y los aranceles han tirado las exportaciones mexicanas de camiones.

Desde la segunda mitad del año pasado, la industria nacional de camiones de carga y de pasajeros se mantiene con duras caídas en producción, exportación y ventas.

En especial, la producción ha sido afectada por una serie de factores que limitan la capacidad de ensamblado de unidades pesadas, una situación que repercute directamente en el envío de vehículos al extranjero y las ventas internas.

Entre enero y noviembre de este año, la producción nacional de camiones de carga, pasajeros y tractocamiones se ubicó en 126,407 unidades, una contracción de 36% en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el reporte de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

En materia de exportación, la caída anual es de 30%.

¿Qué factores tiran la producción?

El sector de camiones pesados ha enfrentado un panorama adverso que conjunta la debilidad de la demanda por unidades nuevas, tanto dentro como fuera del país.

De acuerdo con Banamex, varios productores nacionales redujeron sus plantillas laborales, lo que pegó en la producción.

El principal factor para esta decisión, dice el banco, es la desaceleración en la actividad económica en Estados Unidos, que es el destino de 95% de las exportaciones del sector, misma que ha impactado en una menor compra de unidades para la logística.

A esto, hay que sumar los efectos de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la venta de camiones medianos y pesados.

Trump puso un impuesto a la importación de 10%, que entró en vigor el mes pasado, lo que afecta tanto a México como Canadá, aunque estos países obtendrían un descuento en el arancel, siempre y cuando cumplieran con las reglas de origen.

El presidente de EE.UU. busca, con esta medida, reconstruir la cadena de suministro de su país y proteger su industria.

Además, las ventas internas también tienden a la baja: la ANPACT registró una caída acumulada de 53.4% anual en las ventas al mayoreo, al colocar poco más de 27 mil unidades.

La caída en las ventas internas es provocada por un aumento en los precios del diésel, las altas tasas de interés, así como la baja confianza empresarial sobre el futuro económico del país, de acuerdo con Banamex.

Prevén recuperación

Rogelio Arzate, presidente de la ANPACT, dijo que el sector trabajará con las autoridades y empresas del sector para fortalecer la productividad, la planta de producción y exportación, con el objetivo de lograr una recuperación sólida y sostenida que beneficie a todos los involucrados.

El directivo subrayó la importancia de reforzar las acciones para evitar la importación de camiones “chocolate” desde Estados Unidos.

Precisó que hasta el cierre del tercer trimestre de este año, por cada 100 vehículos nuevos que se venden, se importan casi 70 camiones usados que no cumplen con los estándares ambientales y de seguridad que rigen en el país.