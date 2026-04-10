Kia se suma a las automotrices que quieren meter el acelerador a fondo para impulsar su producción de autos en México y competir directamente con la invasión china en el país. En el Investor Day, la marca coreana anunció una inversión de MXN $10,000 millones que tiene el objetivo de expandir la capacidad de producción de la planta de Pesquería, Nuevo León, para incluir la producción de vehículos eléctricos y proyectos de infraestructura sostenible. Por una parte, la planta neoleonesa, que tiene 10 años de operación, fue identificada como uno de los centros de suministro más importantes para los vehículos de combustión interna y de los híbridos, que tiene el objetivo de atender la demanda de mercados emergentes y de América del Norte. Young Sam Kim, director de la empresa en México, destacó además que la inversión tiene el objetivo de empujar la capacidad de producción a 400 mil unidades híbridas en mediano plazo a nivel global, donde la armadora de Pesquería tendrá un papel fundamental, junto con las fábricas de Corea e India. Otra parte de la inversión se dedicará a cumplir las reglas de origen del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, con el objetivo de facilitar la exportación de unidades hacia Estados Unidos. Además, buscarán integrar una parte de los 14 modelos eléctricos que Kia planea tener para 2030, que incluiría el armado de vehículos eléctricos compactos y de bajo costo para mercados masivos. En cuanto al mercado local, Kia busca consolidarse como una de las tres marcas más vendidas en México, apoyándose en modelos producidos localmente como el K3, el cual es heredero de la trayectoria de 40 años del modelo Pride. Actualmente, Kia está en el quinto lugar en el mercado mexicano, con un total de 27,347 unidades vendidas en el primer trimestre, y se ubica aproximadamente 2,500 unidades de alcanzar a Toyota, que ocupa el cuarto lugar. Young Sam Kim añadió que Kia acelerará su objetivo de generar 100% de la energía que consume con fuentes renovables a este año. Para este fin, la empresa construye un sistema fotovoltaico dentro del parque industrial de Pesquería, que se dedicará al autoconsumo. Además, se apoyará en el esquema de Abasto Aislado, lo que le permite generar su propia energía sin depender exclusivamente de la red eléctrica de CFE, lo que garantiza el cumplimiento de su consumo de energía limpia. Además de la energía, la inversión incluye una planta de tratamiento de agua avanzada para reducir la huella hídrica en la región.