La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) finalizó su operativo especial de vigilancia durante el evento comercial “El Buen Fin”, obteniendo resultados concluyentes que benefician a los consumidores.

A través de mecanismos de conciliación e intervención directa, la entidad federal logró la devolución de una cantidad significativa, alcanzando la cifra de 1,326,699 pesos a clientes afectados.

Es oficial | Walmart, Soriana, Sam’s Club, Liverpool y Coppel: deberán devolver dinero a sus clientes por estafas en sus promociones: quienes serán beneficiados (foto: archivo).

Profeco denunció a Walmart, Soriana, Sam’s Club, Liverpool y Coppel por presuntas estafas a sus clientes

Al finalizar el evento, según el informe proporcionado por la entidad, empresas como Walmart, Soriana, Sam’s Club, Liverpool, Coppel, Bodega Aurrera, Home Depot, Chedraui, Elektra y Suburbia, así como otras cadenas minoristas y departamentales, estuvieron implicadas en el 54.1% de las quejas conciliadas.

Se destacó que estas empresas fueron acusadas de cometer prácticas abusivas y publicidad engañosa, lo que contraviene las normas establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, evidenciando así la imperiosa necesidad de mayor claridad en las ofertas y promociones que se presentan al público.

¿Qué categorías registraron más irregularidades?

Los bienes más demandados se agruparon en artículos de elevado valor, tales como: