Fibra NEXT informó que concluyó la adquisición del parque industrial Calopark, ubicado en Cancún, Quintana Roo, por un monto aproximado de MXN$ 710 millones, como parte de su estrategia de expansión del portafolio industrial. De acuerdo con el fideicomiso de inversión en bienes raíces listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la operación se realizó a través de Next Properties y correspondió a la compra del activo a un tercero no relacionado. La empresa detalló que el precio de adquisición del portafolio estabilizado implica un Cap Rate aproximado de 11%, mientras que el valor implícito equivale a alrededor de u$s 822 por metro cuadrado, considerando un tipo de cambio de 17.50 pesos por dólar. El parque industrial cuenta con un área bruta rentable (GLA) cercana a 50,000 metros cuadrados, además de registrar 100% de ocupación y un WALE (plazo promedio ponderado de arrendamientos) de 4.57 años. Fibra NEXT estimó que el activo generará un ingreso operativo neto (NOI) cercano a MXN$ 80 millones durante el primer año. Respecto a la estructura de ingresos, la compañía señaló que 18% de las rentas del parque industrial están denominadas en dólares y el 82% en pesos. El activo también dispone de un área de expansión con potencial de desarrollo de aproximadamente 7,250 metros cuadrados adicionales de área rentable, lo que abre espacio para futuros crecimientos. Con esta operación, Fibra NEXT indicó que continúa ejecutando su estrategia de crecimiento disciplinado, enfocada en consolidar un portafolio industrial de alta calidad, diversificado y con capacidad de generar valor de largo plazo para sus tenedores.