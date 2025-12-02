El anuncio de la revisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hará sobre un crédito fiscal de Femsa por 2,868 millones de pesos generó las dudas sobre el rumbo de la acción para los analistas de Banorte.

El área de análisis del banco explicó que ha reducido la exposición en la emisora de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ante una expectativa de “recuperación más pausada que otras”.

“Decidimos reducir exposición en Femsa, ante una expectativa de recuperación más pausada que otras emisoras, después de diferentes notas periodísticas sobre temas fiscales” dijon Banorte en un documento.

La semana pasada se dio a conocer que la Corte atrajo la revisión del adeudo pese a que el 8 de noviembre había rechazado analizar el mismo asunto. A ello se sumó que el 13 de ese mismo mes, con seis votos a favor, modificó su decisión a petición de la ministra Lenia Batres quien atrajo el expediente 320/2024 del Vigésimo Tribunal Colegiado.

Desde el anuncio de la revisión hasta el pasado jueves, donde registró un mínimo de las jornadas de 171.54 pesos por unidad, las acciones de la emisora regiomontana acumularon una contracción de casi 3%, equivalente a una pérdida en valor de mercado de 7,397 millones de pesos.

“Creemos que el impacto es menor, pero revivieron incertidumbre sobre la compañía”, explicaron.

El banco redujo en 2% su exposición a Femsa para totalizar en un 11.2% del total de la cartera de inversiones de Banorte, antes del movimiento presentaba un 13.52%.

Este movimiento implicó un reblanceo donde redirigieron su inversión al Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP) y a la cadena de tiendas departamentales Liverpool, con una exposición de 1%, respectivamente.

A la fecha, BBVA Asset Management mantiene un total de 0.615% de los títulos en flotación de Femsa, seguido de GBM con 0.19% y State Street Global Advisor, un fondo de inversión inglés, por 0.1729% siendo los tres principales tenedores de acciones, de acuerdo con datos de MarketScreener.

Hasta ahora, el consenso de analistas que dan cobertura a Femsa recomienda Comprar y mantiene la expectativa de que los títulos bursátiles alcanzarán un precio de 229 pesos por unidad, cifra que representa un incremento potencial de 30.15% para los siguientes 12 meses.

A inicios de noviembre, Barclays recortó el precio objetivo de los ADR de Femsa a 105 dólares desde los 107 dólares por unidad. Los estrategas explicaron que, si bien reconocen el potencial de la emisora como inversión, refieren que existen otras empresas relacionadas a la inteligencia artificial que representan menor riesgo de caída.