Coca-Cola Femsa (KOF), uno de los principales embotelladores de bebidas no alcohólicas en América Latina, se alista para regresar al mercado bursátil local con una emisión de deuda por hasta MXN $10,000 millones, de acuerdo con un comunicado difundido en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La colocación se realizará al amparo de un programa de certificados bursátiles por hasta MXN $40,000 millones y contempla dos emisiones con características diferenciadas.

En detalle, el tramo identificado con la clave de pizarra KOF 26 tendrá un plazo de hasta 12 años (o su equivalente en días), con una tasa cupón fija; mientras que la emisión KOF 26-2 se estructurará a tres años, con una tasa cupón variable.

De acuerdo con una presentación dirigida a inversionistas, se prevé que la operación se concrete el 17 de febrero. HSBC y Santander participarán como intermediarios colocadores.

La emisión ya cuenta con la máxima calificación crediticia local, “AAA”, otorgada por S&P Global National Ratings y Moody’s, lo que refleja una alta calidad crediticia y un bajo riesgo de incumplimiento por parte del emisor.

S&P Global señaló que la operación no modificaría de manera relevante el perfil financiero de la compañía. “Consideramos que los niveles de apalancamiento de la empresa en el corto y mediano plazo permanecerán sin cambios importantes, a pesar de estas emisiones de deuda, por lo que la transacción tendrá un efecto relativamente neutral en el perfil de riesgo crediticio de KOF”, indicó la agencia en un análisis.

Los certificados bursátiles serán quirografarios, aunque contarán con el aval de diversas subsidiarias, entre ellas Propimex, Comercializadora La Pureza de Bebidas, Grupo Embotellador Cimsa, Refrescos Victoria del Centro, Yoli de Acapulco y Controladora Interamericana de Bebidas, según consta en la documentación entregada a la BMV.

Al tercer trimestre de 2025, Coca-Cola Femsa reportó una deuda neta de MXN $43,947 millones, mientras que sus ingresos ascendieron a MXN $71,884 millones, cifra que representó un crecimiento anual de 3.3%, de acuerdo con su reporte financiero más reciente.