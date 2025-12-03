El Gobierno de Claudia Sheinbaum y la Secretaría del Bienestar confirmaron que para el 2026 habrá un importante aumento para en la Pensión de Adultos Mayores, trayendo así un alivio importante para los 13.2 millones de pensionados que se benefician de este apoyo económico.

En la actualidad, cada una de las personas mayores que reciben la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, 6.200 pesos. Si tomamos los incrementos registros desde el 2018 al 2025, en promedio, esta pensión ha tenido un aumento en promedio del 434.48%.

Los jubilados y pensionados Fuente: Shutterstock BearFotos

¿Cuánto aumenta la Pensión de Adultos Mayores en el 2026?

De acuerdo con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores aumentará con base al incremento de la inflación.

De acuerdo a las Encuestas Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado Expectativas de Inflación Anual de Banxico, existen dos miradas contrapuestas, donde los especialistas más optimistas calculan una inflación para el 2026 de 3.15 y los más pesimistas la elevan a 4.70.

Las expectativas de inflación, y teniendo en cuenta que la pensión actual es de $6,200 pesos, para el siguiente año, podría tener un aumento promedio que va desde los $195.30 pesos, en el escenario optimista, hasta los $291.40 pesos, escenario pesimista, para el año 2026.

Ariadna Montiel Reyes sobre la inversión en la pensión para adultos mayores en el 2025

Según el informe que presentó la secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en el Congreso de la República, la inversión social destinada a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores alcanzó los 484 mil 483 millones de pesos. Este apoyo llega a 13.3 millones de derechohabientes, quienes reciben 6 mil 200 pesos de manera bimestral.

Secretaria de Bienestar.

La mujeres, estudiantes y adultos mayores segarán siendo una de las prioridades para el Gobierno de Claudia Sheinbaum en el 2026.“desde esta profunda convicción, el Humanismo Mexicano marca la ruta a seguir: Prosperidad compartida, igualdad sustantiva. Está claro: Así se gobierna cuando se manda obedeciendo”, indicó Ariadna Montiel Reyes.