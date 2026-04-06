Los pensionados en México cobrarán más dinero, dados los ajustes conforme a la inflación. La legislación actual establece que los programas sociales deben actualizarse de forma periódica con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), por lo que todos los adultos mayores recibirán más apoyo. Los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refuerzan la necesidad de que estos ajustes se realicen de manera adecuada, con el objetivo de evitar que los pensionados pierdan poder adquisitivo frente al aumento en el costo de vida. En esta línea, los criterios del máximo tribunal fortalecen derechos importantes de los jubilados y abren la puerta a posibles ajustes en casos donde existan errores o interpretaciones incorrectas de la ley. Las resoluciones de la SCJN no contemplan aumentos automáticos ni uniformes para todos los pensionados del IMSS. Sin embargo, sí podrían traducirse en incrementos en situaciones particulares, por ejemplo cuando: En estos casos, algunos pensionados podrían ver mejoras en sus ingresos, aunque dependerá de cada situación específica. A continuación, el listado completo de los documentos en original, junto con copia simple, que deben presentar los interesados en cobrar el apoyo económico: La pensión del IMSS correspondiente a abril se depositó el miércoles 1 de abril. Al coincidir con el primer día hábil del mes, el pago se realizó de manera habitual, sin anticipos, por lo que los jubilados recibieron el dinero sin importar las fechas de Semana Santa.