Value Grupo Financiero sigue sumando movimientos negativos. Aunque Moody’s mantuvo la calificación en BBB+ para largo plazo, modificó la perspectiva de estable a negativa tras considerar que la firma regiomontana enfrenta una presión sostenida sobre el capital y una elevada volatilidad en los resultados financieros.

La decisión de la agencia muestra que los problemas de la Value no solo responden al entorno del mercado, también a factores internos relacionados con la rentabilidad, administración de capital y el cumplimiento de información financiera.

Moody’s explicó que, uno de los principales elementos detrás del cambio de perspectiva fue el deterioro del Índice de Capitalización (ICAP), que promedió 11.5% durante los últimos tres cierres anuales y el primer trimestre de 2026, apenas 0.1 puntos porcentuales por encima del límite precautorio regulatorio de 10.5%. La calificadora dijo que esta presión ha sido consecuencia de la volatilidad en las utilidades de la casa de bolsa.

Señaló que los resultados financieros de Value fueron afectados por dos eventos relevantes. Por un lado, las pérdidas derivadas de posiciones propias durante 2024 y el pago de un acuerdo con un cliente en 2025. Ambos episodios provocaron una mayor inestabilidad en la generación de utilidades y limitaron la fortaleza de su capital.

Ante este escenario, la institución redujo de manera significativa su apetito por riesgo para contener el deterioro de sus indicadores de capitalización y alinearse con prácticas de mercado. Moody’s reconoció además que la casa de bolsa conserva niveles favorables de liquidez, mantiene un bajo nivel de apalancamiento y trabaja en un plan para fortalecer su posición de capital.

Value incumple en la BMV

Además de la presión financiera, Moody’s destacó un elemento adicional que mantiene bajo observación a la institución: Grupo Financiero Value no ha presentado información financiera ante la Bolsa Mexicana de Valores, situación que derivó en la suspensión de la cotización de sus acciones desde el 1 de junio y se mantiene a la fecha.

De acuerdo con analistas, el grupo financiero aún no logra recuperarse del fallecimiento de su exdirector general y fundador, Carlos Bremer, sometiendo a la firma a constantes reorganizaciones y a la desconfianza de los inversionistas y clientes.

Al cierre del primer trimestre de 2026, Value Grupo Financiero reportó una contracción de 51.4% en el resultado neto; mientras que los ingresos por intereses aumentaron 26.2%, mientras que el margen financiero ascendió 50%, de acuerdo con el documento financiero entregado a la BMV. A la fecha mantiene bajo su custodia cerca de MXN$26,542 millones en activos totales.

Aunque la casa de bolsa ha entregado oportunamente su información financiera al regulador, la calificadora advirtió que continuará monitoreando cualquier efecto que la falta de reportes del grupo financiero pueda tener sobre las operaciones de la subsidiaria.

¿Qué podría cambiar la calificación?

Moody’s indicó que la perspectiva podría regresar a estable si Value logra revertir la tendencia negativa en su rentabilidad durante al menos 12 meses consecutivos y fortalece su índice de capitalización hasta un mínimo de 13.5%, nivel fijado como objetivo interno por la administración.

En contraste, la calificación podría deteriorarse si persisten pérdidas por eventos de mercado o desviaciones en la política de inversión que mantengan presionadas las utilidades. Asimismo, un ICAP inferior a 13.5% durante dos trimestres consecutivos sería un factor que podría derivar en una baja de la nota crediticia.