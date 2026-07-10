El Gobierno de México lanzó una alerta por la proliferación de anuncios falsos en redes sociales que ofrecen supuestas afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante pagos que van de 200 a 650 pesos, una práctica que pone en riesgo a quienes buscan acceder a la seguridad social.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó que estas publicaciones corresponden a esquemas fraudulentos operados por supuestas empresas inexistentes que registran de manera irregular a las personas. Advirtió que, cuando el Instituto detecta estos casos, las afiliaciones son canceladas de inmediato y los afectados pierden la cobertura.

El Gobierno iformó sobre anuncios falsos en redes sociales que ofrecen afiliaciones mediante pagos a terceros, práctica que pone en riesgo a las personas Gobierno de México

¿Cómo operan las falsas afiliaciones al IMSS?

De acuerdo con el Instituto, los responsables de estos fraudes promocionan supuestas afiliaciones con cuotas muy por debajo de las oficiales e incluso utilizan modelos piramidales, ofreciendo reducir el costo conforme los usuarios incorporan a más personas al esquema.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Promesas de afiliación al IMSS por solo 200 a 650 pesos.

Solicitud de pagos a gestores, intermediarios o terceros.

Empresas que no existen o simulan relaciones laborales.

Esquemas piramidales para reducir el costo de inscripción.

Promesas de obtener todos los beneficios del Seguro Social sin cumplir los requisitos legales.

Publicidad difundida principalmente a través de redes sociales.

El IMSS recordó que, una vez detectadas estas irregularidades, las afiliaciones son canceladas y las personas dejan de contar con protección médica y demás prestaciones. Como señaló Zoé Robledo: “No desaparecen empleos, desaparecen fraudes”.

El IMSS advritió por fraundes a su nombre. Gobierno de México

¿Cuál es la forma legal de afiliarse al IMSS si trabajas por cuenta propia?

Para quienes laboran de manera independiente, el IMSS cuenta con el esquema de Personas Trabajadoras Independientes, que permite incorporarse directamente al Instituto sin recurrir a gestores o intermediarios.

Zoé Robledo informó que este programa mantiene un crecimiento constante y actualmente registra cerca de medio millón de personas afiliadas de manera legal y segura.

Además, el Instituto anunció una campaña informativa para prevenir estos fraudes, orientar a la población sobre los canales oficiales de afiliación y evitar que más trabajadores pierdan su dinero o su acceso a la seguridad social.