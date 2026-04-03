La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica que cambia la forma en que se entiende la seguridad social en México. El fallo establece que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no puede rechazar de forma automática la pensión por ascendencia a los padres de un trabajador fallecido. Con el fallo, se deja atrás una interpretación estricta de la ley que durante años dio prioridad exclusiva a cónyuges e hijos, dejando sin protección económica a padres que dependían del asegurado. A partir de ahora, el criterio se centra en la dependencia real y no en un orden jerárquico rígido. Este cambio representa un giro importante para miles de adultos mayores. Antes, si el trabajador fallecido tenía pareja o descendientes, el organismo desestimaba de inmediato la solicitud de los padres bajo el argumento de que existían beneficiarios con mayor derecho. Sin embargo, esto es inconstitucional cuando afecta el derecho a la seguridad social de quienes dependían del ingreso del fallecido. La decisión de la SCJN responde a una realidad social: familias donde una sola persona sostiene económicamente tanto a sus hijos como a sus padres. Bajo el modelo anterior, la muerte del beneficiario dejaba a los progenitores en una situación de vulnerabilidad extrema. Con este nuevo enfoque, se busca que la pensión cumpla su función esencial: sustituir el ingreso que sostenía al núcleo familiar dependiente. La resolución representa uno de los hitos más relevantes para el IMSS en materia de pensiones. La Corte concluyó que impedir a los padres acceder a este beneficio por la existencia de otros familiares viola el principio de igualdad y el derecho a la seguridad social. En términos prácticos, esto significa que los padres sí pueden acceder a la pensión de un hijo fallecido, incluso si hay cónyuge o hijos, siempre que se demuestre la dependencia económica. Además, este precedente abre la puerta para que quienes fueron rechazados en el pasado puedan impugnar su caso. El acceso al apoyo económico no es automático. Se deben cumplir ciertos requisitos clave: Los interesados en cobrar el dinero deben acudir a su subdelegación del IMSS. El pago correspondiente a mayo de 2026 se realizará el lunes 4 de mayo, ya que el día 1 es feriado y el fin de semana recorre la fecha habitual. A partir de este día, los pensionados recibirán su dinero por transferencia o en ventanilla. Si el depósito no se refleja en la fecha indicada, los beneficiarios pueden comunicarse al 800 623 23 23 (opción 3) o acudir a su unidad correspondiente para revisar el estatus del pago.