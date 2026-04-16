Un movimiento fiscal que ya comenzó a impactar en millones de cuentas bancarias en México empieza a generar atención entre contribuyentes. No se trata de un programa social ni de un bono extraordinario, sino de un proceso que ocurre todos los años, pero que en esta ocasión muestra cifras que no pasan desapercibidas. A medida que avanza la presentación de la Declaración Anual 2025, el foco se puso en los montos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya comenzó a devolver. Para muchos, este dinero aparece como un ingreso inesperado, aunque en realidad responde a un mecanismo previsto por la ley fiscal mexicana. Detrás de estos depósitos hay condiciones específicas y requisitos que no todos conocen en detalle. Si bien el monto total es millonario, no todos los contribuyentes acceden de la misma manera, y el proceso tiene particularidades que conviene revisar con atención. El SAT confirmó que ya se autorizaron más de 10 mil millones de pesos en devoluciones correspondientes al saldo a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En total, el beneficio alcanza a más de 1.5 millones de contribuyentes que presentaron su Declaración Anual 2025. Este dinero no es un apoyo nuevo, sino la devolución de impuestos pagados en exceso durante el ejercicio fiscal anterior. Cuando una persona deduce correctamente ciertos gastos o tiene retenciones mayores a las que le correspondían, el sistema calcula un saldo a favor. Uno de los puntos que más llamó la atención es la rapidez del proceso. Aunque el Código Fiscal establece un plazo de hasta 40 días, el SAT informó que el promedio actual de devolución es de apenas tres días, siempre que la declaración no presente inconsistencias. Este esquema aplica únicamente a personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales y presenten correctamente su declaración. Además, el depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria registrada por el contribuyente. Para acceder a estas devoluciones, un factor central es el uso de deducciones personales dentro de la Declaración Anual 2025. Se trata de gastos que pueden restarse de los ingresos, lo que reduce la base imponible y puede generar saldo a favor. Entre los principales conceptos que el SAT permite deducir se encuentran: Sin embargo, existen límites claros. El monto total deducible no puede superar el equivalente a cinco UMA anuales (más de 206 mil pesos en 2025) o el 15% de los ingresos del contribuyente, lo que resulte menor. También es importante considerar que no todos pueden acceder a este beneficio. Por ejemplo, quienes tributan bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no tienen habilitadas estas deducciones en el mismo esquema. Con la Declaración Anual 2025 en marcha, el SAT insiste en la importancia de cumplir en tiempo y forma. Más allá del trámite, el resultado puede traducirse en dinero directo a la cuenta bancaria, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.