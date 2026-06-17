El Instituto informó que logró liquidar 457,000 créditos hipotecarios considerados impagables como parte de un programa de reestructura. Quiénes fueron beneficiados y qué pasará con el resto de los financiamientos.

Miles de trabajadores mexicanos recibieron una noticia inesperada sobre sus créditos de vivienda. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) confirmó que casi 500 mil financiamientos considerados impagables quedaron totalmente liquidados.

La medida forma parte de una estrategia de reestructura aplicada sobre créditos que durante años crecían aun cuando los acreditados seguían realizando pagos mensuales. Con este cambio, algunos beneficiarios dejaron de tener adeudos pendientes, y otros accedieron a nuevas condiciones para conservar su vivienda.

El Instituto informó que logró liquidar 457,000 créditos hipotecarios considerados impagables como parte de un programa de reestructura. Quiénes fueron beneficiados y qué pasará con el resto de los financiamientos.

Adiós deudas: Qué trabajadores recibieron el perdón total de su deuda con Infonavit

El director general del Infonavit informó que 457,000 créditos hipotecarios fueron liquidados al 100% tras el proceso de reestructura implementado por el instituto. Esto significa que quienes integran ese grupo ya no deberán realizar pagos adicionales sobre esos financiamientos.

La medida se enfocó en créditos catalogados como impagables, es decir, esquemas donde la deuda continuaba aumentando pese a que los trabajadores cumplían con sus pagos periódicos.

De acuerdo con el reporte presentado, al inicio del proceso existían alrededor de 4 millones 856 mil créditos bajo estas condiciones. La reestructura permitió resolver completamente una parte de ellos y transformar el resto. El objetivo fue evitar que las familias siguieran acumulando adeudos que se volvían prácticamente imposibles de liquidar con el paso del tiempo .

Qué pasará con los millones de créditos que siguen activos

Aunque casi 500 mil financiamientos quedaron con saldo cero, la mayoría de los créditos identificados no desaparecieron. En lugar de ello, fueron incorporados a esquemas con pagos más accesibles.

Según el informe oficial presentado por el instituto, cerca de 4.4 millones de créditos recibieron beneficios como reducción de saldo, tasas de interés menores y mensualidades fijas.

La intención de estos cambios es que los trabajadores puedan continuar pagando sin que el monto pendiente vuelva a crecer por factores externos al crédito original. Las autoridades señalaron además que el ajuste permitió mejorar el cumplimiento de pagos por parte de los acreditados.

Cómo saber si tu crédito Infonavit fue liquidado o recibió beneficios

Los trabajadores con financiamiento vigente pueden consultar directamente el estatus actualizado de su crédito mediante los canales oficiales del instituto y revisar si fueron incluidos dentro del programa de reestructura.

La recomendación es verificar el saldo actual, las condiciones del financiamiento y posibles modificaciones en mensualidades o tasas aplicadas durante los últimos meses.