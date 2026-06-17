Recientemente, se emitió una alerta por cierres escalonados y afectaciones viales en los alrededores del Estadio Azteca, ante un nuevo partido del Mundial 2026 programado para este miércoles.

La movilidad en el sur de la Ciudad de México volverá a enfrentar una jornada compleja. Desde la alcaldía de Tlalpan, advirtieron sobre la implementación de cierres y restricciones de circulación en las inmediaciones del Estadio Azteca por la realización de un partido del Mundial FIFA 2026 este miércoles 17.

A través de redes sociales comenzó a circular un aviso que anticipa afectaciones para quienes regresen durante la tarde hacia zonas como Santa Úrsula y Huipulco , dos de los puntos que históricamente registran mayor congestión cuando hay eventos masivos en el recinto.

Recientemente, se emitió una alerta por cierres escalonados y afectaciones viales en los alrededores del Estadio Azteca, ante un nuevo partido del Mundial 2026 programado para este miércoles.

Movilidad: ¿Qué restricciones habrá alrededor del Estadio Azteca este miércoles?

De acuerdo con el aviso compartido por vecinos de Tlalpan, el operativo contempla cierres escalonados en el perímetro cercano al estadio. El esquema iniciaría con restricciones parciales aproximadamente diez horas antes del inicio del encuentro.

Posteriormente, el cierre total de circulación se activaría seis horas antes del arranque del partido, lo que podría modificar accesos habituales para residentes, automovilistas y transporte local. Aunque el objetivo principal suele ser ordenar el flujo vehicular y reforzar la seguridad en eventos de alta convocatoria, quienes circulen por la zona deberán contemplar tiempos adicionales de traslado.

En este contexto, algunos residentes también anticiparon posibles filtros de acceso para quienes busquen ingresar a determinadas calles cercanas al inmueble.

Las zonas de Tlalpan que podrían presentar mayores complicaciones para circular

Entre las áreas señaladas por vecinos destacan Santa Úrsula y Huipulco, sectores que suelen concentrar buena parte del movimiento vehicular cuando se realizan eventos deportivos en el sur de la capital.

La recomendación principal es anticipar salidas y considerar rutas alternas , especialmente para quienes regresen a casa durante el horario de mayor flujo vehicular.

También se prevé un incremento en los tiempos de traslado para transporte público y vehículos particulares en avenidas conectadas con el entorno del estadio. La expectativa entre habitantes de la zona es que el operativo se mantenga hasta la finalización del evento y la salida escalonada de asistentes.

Cómo evitar demoras y qué considerar antes de trasladarse al sur de la CDMX

Ante este escenario, quienes tengan actividades en el sur de la ciudad podrían beneficiarse de revisar previamente condiciones de tránsito y definir recorridos alternativos.

Para residentes, se recomendó contar con documentación que facilite acreditar domicilio en caso de controles de acceso en calles intervenidas. Los automovilistas que no necesiten circular por el área durante la tarde y noche podrían optar por evitar el corredor cercano al estadio para reducir tiempos de espera.

Con el antecedente de otros operativos masivos en la zona, la expectativa es que la jornada del miércoles vuelva a poner a prueba la movilidad cotidiana de miles de personas en Tlalpan.