El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha puesto a disposición para todas las personas morales dos herramientas esenciales que les permitirán llevar a cabo uno de los trámites obligatorios del año. La gestión que se encuentra en las agendas de todos los contribuyentes es la presentación de la Declaración Anual de Impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que cuenta con distintas fechas límites según la categoría bajo la cual se haya inscrito la empresa. En este contexto, el organismo recaudador informó desde sus canales oficiales de comunicación 2 grandes beneficios que tendrán para aprovechar en la gestión de este proceso. La Declaración Anual 2025 alcanza tanto a personas físicas como morales, aunque las fechas de presentación difieren para cada caso. Se trata de una obligación que permite informar al SAT sobre los ingresos, deducciones, impuestos retenidos, pagos realizados y demás información correspondiente al ejercicio fiscal 2025. En lo que respecta a las empresas, los plazos establecidos para completar esta gestión también varían según la categoría en la cual se encuentren registradas: Las personas morales que busquen presentar la Declaración Anual de Impuestos, necesitarán contar con 2 datos esenciales: Esta última cuestión es de suma importancia ya que en caso de obtener un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia a través de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales. El SAT establece para quienes deban modificar los ingresos o cualquier otro dato precargado, la presentación de declaraciones complementarias. Si el organismo detecta que existe un saldo a cargo, la actualización de la información será visible 48 horas después del pago. Si el saldo es en ceros, tardará 24 horas en reflejarse. El SAT ha puesto a disposición 2 tipos de herramientas que facilita la presentación de la Declaración Anual de Impuestos: el Visor de nómina y el Visor de facturas emitidas y recibidas. Mientras que el visor de nómina (para patrones y trabajadores) permite verificar el correcto timbrado de recibos, controlar retenciones de ISR y facilitar la declaración anual, el visor de facturas sirve para consultar el importe total acumulado de las facturas emitidas y recibidas por mes, el cual se utiliza para pre-llenar las declaraciones de ISR e IVA.