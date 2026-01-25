Una decisión tomada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y comunicada recientemente por la entidad despertó grandes expectativas por parte de los contribuyentes que han acumulado multas, recargos y gastos de ejecución.

El anuncio no apunta solo a un grupo reducido ni se trata de una gestión aislada. El beneficio alcanza tanto a personas físicas como a empresas y está vinculado a un programa que busca regularizar adeudos fiscales sin castigar de manera excesiva . La clave está en cumplir ciertos requisitos y plazos definidos por el organismo de Gobierno.

Aunque el alivio económico es significativo, no todos podrán acceder automáticamente. El trasfondo de esta medida está detallado en la Ley de Ingresos y en un esquema específico del SAT que establece quiénes pueden despedirse de las multas y bajo qué requisitos.

SAT y Regularización Fiscal 2026: cancelan multas, recargos y gastos de ejecución

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha el Programa de Regularización Fiscal 2026, dirigido a contribuyentes con ingresos de hasta 300 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024. Este estímulo permite reducir hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución, o bien obtener una disminución de hasta el 90% cuando el crédito fiscal esté integrado solo por multas.

El beneficio está previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 y aplica a adeudos fiscales, aduaneros y de comercio exterior correspondientes al ejercicio 2024 o anteriores.

Incluye contribuciones propias, retenidas o trasladadas, así como cuotas compensatorias, siempre que se cumplan las disposiciones vigentes.

Cancelación de multas del SAT: quiénes acceden y cómo aplicar al beneficio

El programa contempla distintas cuestiones. Por un lado, contribuyentes con contribuciones omitidas pueden acceder al estímulo al presentar sus declaraciones y pagar en una sola exhibición, a más tardar el 31 de diciembre de 2026. En estos casos, la cancelación alcanza los recargos generados.

También pueden acceder quienes estén sujetos a facultades de comprobación, siempre que se autocorrijan y paguen antes de que se emita una resolución definitiva. Además, quienes tengan créditos fiscales firmes podrán solicitar el estímulo hasta el 31 de octubre de 2026, incluso con la opción de pagar en hasta seis parcialidades.

El SAT aclara que no podrán acceder quienes hayan recibido condonaciones en programas anteriores, tengan sentencias firmes por delitos fiscales o estén en los listados de los artículos 69-B y 69-B Bis del CFF. Con esta medida, el Gobierno busca facilitar la regularización fiscal y despedirse, en muchos casos, de multas y recargos que ahogaban a los contribuyentes.