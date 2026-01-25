La última semana de enero transcurrirá con una jornada sin clases para los estudiantes de México. El calendario del ciclo lectivo 2025-2026 establece para el próximo viernes un descanso obligatorio para todos los alumnos que asisten a las instituciones amparadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De esta manera, los jóvenes mexicanos podrán aprovechar de un nuevo fin de semana largo antes del comienzo de febrero que tendrá una particularidad: tampoco habrá clases el próximo lunes 2 de febrero .

¿Por qué hay descanso obligatorio el viernes 30 de enero?

El calendario que difunde la SEP al inicio de cada ciclo lectivo mantiene fijadas las fechas más importantes, como feriados, días festivos y descansos obligatorios.

El próximo viernes 30 de enero los jóvenes de México no tendrán clases. (Foto: Archivo).

Una de las que se avecina para la comunidad estudiantil de México es la del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se desarrollará en las escuelas del país el próximo 30 de enero.

Las jornadas de CTE constituyen eventos educativos que tienen como propósito capacitar y brindar asesoramiento al personal docente, con el objetivo de fortalecer el sistema educativo nacional y brindarles espacios formales para el trabajo colaborativo.

Debido a que se trata de un día de actividades orientadas únicamente a los maestros, no se darán clases en esa fecha.

Nuevo fin de semana largo: no habrá clases por 4 días

Además de la jornada de descanso obligatorio prevista para el viernes 30 de enero por el CTE, los estudiantes del país, al igual que un gran número de habitantes, tendrán la posibilidad de disfrutar de un feriado el próximo lunes 2 de febrero.

Durante esta fecha se conmemora el Día de la Constitución de México. Si bien la jornada festiva se celebra cada 5 de febrero, por motivos turísticos se resolvió trasladar los festejos para el lunes.

¿Cuántos feriados le quedan al 2026? (Foto: Archivo).

¿Cuántos feriados quedan en 2026?

Además de lunes 2 de febrero, al calendario de feriados y días festivos en México le restan aún las siguientes fechas: