Las actualizaciones del IEPS a refrescos, jugos, sueros y cigarros serán un dolor de cabeza para los bolsillos de los mexicanos en 2026, pero ahora, también la iniciativa privada advierte de una nueva amenaza fiscal, las actualizaciones al Impuesto Sobre la Nómina (ISN) a nivel estatal, que podría poner una soga al cuello de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y del empleo formal.

El ISN es un gravamen que se aplica sobre los salarios y prestaciones laborales que las empresas realizan a sus colaboradores.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) coinciden en que los aumentos a impuestos estatales, en especial al ISN, pueden frenar la inversión, provocar cierres de cortinas y dañar la generación de empleos formales.

La Concanaco Servytur señaló que reconoce la necesidad legítima de estados y municipios de contar con recursos; sin embargo, subraya que en un país con altos niveles de informalidad, encarecer el empleo formal puede frenar la inversión, reducir la contratación y debilitar la competitividad regional.

De acuerdo con la Coparmex, se detectan incrementos directos del ISN en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Nuevo León y Yucatán, con ajustes que van de 2% a 3% o de 3% a 4%, lo que implica un aumento considerable en la carga sobre el empleo formal.

Por su parte, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz no modifican su tasa del ISN, pero sí registran otros gravámenes o ajustes relevantes, como nuevos derechos, incrementos al predial, contribuciones sectoriales o mayores cargas administrativas. En el caso de Quintana Roo, el Estado mantiene sin cambios el ISN, aunque enfrenta nuevas obligaciones regulatorias y derechos como el VISITAX, que inciden en la operación del sector turístico y empresarial.

De acuerdo con Inegi, el porcentaje de unidades económicas informales en el sector privado y empresas paraestatales aumentó a 64.3% en 2023. En el mercado laboral, en abril de 2025 la informalidad fue 54.7% (32.7 millones de personas).

Además, la Medición de la Economía Informal 2024 reportó que la contribución del PIB informal fue 25.4%, un dato sin precedentes.

“El ISN grava el trabajo. Antes de elevar cargas, hagamos una revisión responsable: eficiencia del gasto, simplificación administrativa y ampliación de base. Recaudar mejor es compatible con proteger el empleo formal”, señaló Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur.

La Coparmex consideró que las propuestas de aumentos a impuestos locales serán un freno a la competitividad regional, específicamente en mercados altamente competitivos, donde la carga fiscal es un factor que puede impulsar o limitar la inversión frente a otros países.

“Ningún estado debería avanzar hacia nuevos gravámenes sin antes garantizar transparencia, eficiencia del gasto e inversión en necesidades estratégicas e infraestructura que impacten directamente en la competitividad y en el bienestar de la región, además de un entorno que brinde seguridad, energía suficiente y certeza jurídica para que las Empresas inviertan y sostengan empleos dignos y formales”, señala el organismo empresarial.

Los incrementos se discuten en los Paquetes Fiscales de cada entidad, donde en diversos casos se han presentado propuestas para aumentar el ISN y otros impuestos locales que ya existen, que afectan directamente la operación de los pequeños negocios y en la creación de empleo formal.

La Coparmex reconoció que en los últimos años, los estados han sufrido recortes de las participaciones federales, a lo que se suman nuevas responsabilidades que antes eran responsabilidad del Gobierno Federal.

“Esta combinación de menores recursos y mayores obligaciones ha llevado a los Gobiernos Estatales a buscar fuentes adicionales de recaudación, principalmente mediante la creación de nuevos gravámenes o el aumento de impuestos locales”, admite el sindicato patronal.

Sin embargo, advierten que en la mayoría de los estados el incremento de impuestos no está sustentado por una evaluación de eficiencia en el gasto público ni una ruta clara de impacto económico.

Por su parte, Concanaco Servytur, que lidera Octavio de la Torre, pidió a los gobiernos y congresos estatales trazar una ruta de soluciones que lleven a las empresas al camino de la formalidad a partir de la implementación de medidas que garanticen la eficiencia y disciplina en el gasto, con transparencia y evaluación de impacto, simplificación y digitalización de trámites, así como la ampliación de una base de incentivos que acompañen la formalización gradual de la economía.