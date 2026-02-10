Por primera vez desde agosto del año pasado, las exportaciones mexicanas del sector automotriz lograron un crecimiento de 2.33%, en comparación con el mismo mes de 2025, y rompió una racha de seis meses en contracción. En enero, las exportaciones de autos ligeros alcanzaron 224,528 unidades, de acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). Este resultado llevó a la industria a registrar su primer incremento anual en los últimos 6 meses. El sector automotriz ha estado deprimido a partir de la imposición de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a las importaciones automotrices nacionales. De acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en noviembre de 2025, Washington implementó un arancel de 14.97% a los automóviles tipo turismo, lo que supera el promedio del resto de las mercancías que México envía a ese país, establecido en 4.6%. Además, de acuerdo con datos recopilados por Banco Base, Estados Unidos es destino de 73.17% de las exportaciones mexicanas de autos ligeros, seguido por Canadá, con 13.43% y Alemania, que recibe 4.64% de los autos enviados al exterior por México. En el primer mes del año las ventas en el mercado nacional aumentaron 8.71%, para alcanzar 131,491 unidades nuevas, casi 11,000 más que el año pasado. A los resultados de enero habría que sumar las ventas de la empresa china Chirey, que no reportó al Inegi las ventas del primer mes. Pese al buen resultado de las exportaciones y las ventas, la producción de autos ligeros bajó a 303,980 unidades, una disminución que representó 2.65% respecto a enero del año pasado. Además, este apartado suma 5 caídas en los últimos 6 meses. “En el mismo periodo, la producción de vehículos ligeros fue mayormente representada por camiones ligeros con el 78.46% de la producción. General Motors, Nissan y Ford Motor fueron las armadoras con mayor producción en el mes, representando en conjunto el 49.56% de la producción en enero”, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. Mientras tanto, General Motors y Ford registraron un aumento anual en su producción de 21.87% y 8.29% respectivamente. Por su parte, Nissan mostró una caída de 31.06% anual, la mayor desde octubre de 2022.