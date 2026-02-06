KIA está cerca de vender su auto un millón en México, y espera alcanzar este hito a mediados de año, dijo Ki Soo Kim, vicepresidente de ventas de la empresa en México. Durante el Kickoff de KIA, el directivo mencionó que este año, todas las personas que compren un auto de la marca participarán en la rifa por boletos para partidos del Mundial de Futbol, pues KIA es patrocinadora oficial de la justa internacional. Ki Soo Kim añadió que este año la empresa apostará fuerte por incrementar la presencia de autos “verdes” en su portafolio, aunque no dio muchos detalles sobre los nuevos modelos de estas características que llegarán al país en 2026. “Tendremos la mayor expansión de modelos electrificados en la historia de Kia en México. A lo largo del año lanzaremos al menos dos nuevos modelos híbridos y otro 100% eléctrico. En Kia estamos listos para responder a un mercado que evoluciona rápidamente y a clientes cada vez más exigentes”, dijo. El año pasado KIA invirtió u$s 60 millones en la construcción de 16 puntos de atención que incluyen distribuidores, talleres y centros de ventas de autos, para concluir con 123 puntos de atención. Del total, KIA cuenta con 109 distribuidoras, 9 puntos exclusivos de venta, 5 talleres. Para este año, la empresa pretende abrir 8 puntos de atención nuevos. Como parte de su campaña como patrocinador oficial del Mundial de Futbol, la empresa anunció que estarán a la venta tres modelos conmemorativos edición limitada en México, que constará de 1,600 unidades totales, repartidas en los modelos K3, K4 y Sportage. El K3 contará con una oferta de 450 en versión sedán y 150 para la versión hatchback. Además, el K4 tendrá 450 unidades disponibles en la versión sedán y 50 para el tipo hatchback. Estos dos modelos iniciarán su preventa este mes. Finalmente la edición especial de la Sportage contará con 300 unidades disponibles para el público mexicano. Los embajadores de la marca coreana son leyendas del futbol mexicano e integran al delantero Oribe Peralta, quien anotó el gol definitivo que le dió a México su única medalla de oro en Juegos Olímpicos en la disciplina durante la justa de Londres 2012. También es embajador Jorge Campos, el arquero canterano de los Pumas y seleccionado nacional en el Mundial de Estados Unidos 1994 y Francia 1998. A la lista de figuras se suma Manuel Negrete, el autor del gol más espectacular de la Selección Mexicana en mundiales, su compañero de equipo y delantero, Luis Flores, así como Miguel España. La lista la cierra Miguel Layún.