Durante la Convención Bancaria 89 se advierte un avance en la participación de las mujeres en la banca mexicana, pero se observan rezagos en los niveles de decisión, pues apenas hay cerca de 28% de los puestos de alta dirección, pese a que representan 53% de la plantilla en la banca múltiple, refieren datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), citados por María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Bonilla advirtió que aunque el talento femenino ya es parte esencial del sistema financiero, aún enfrenta barreras para acceder a espacios estratégicos, lo que limita el potencial del sector. “Cuando ese talento no se incorpora plenamente, el sistema económico opera por debajo de su potencial”, señaló. Explicó que esta brecha no es exclusiva de la banca, ya que en empresas mexicanas las mujeres representan alrededor de 41% de la fuerza laboral, pero su presencia cae hasta 3% en direcciones generales. La funcionaria subrayó que la desigualdad no solo se refleja al interior de las instituciones, sino también en el acceso a productos financieros. Detalló que, aunque las mujeres presentan niveles de cumplimiento crediticio iguales o superiores a los hombres, enfrentan condiciones menos favorables. Por ejemplo, en 2024 la tasa promedio de crédito para mujeres fue cercana a 20%, frente a 16% para los hombres. “Cerrar estas brechas no es únicamente un tema de inclusión, también es una oportunidad para ampliar el mercado financiero y fortalecer su profundidad”, dijo. Añadió que una mayor diversidad en los equipos directivos permite mejorar el análisis, diseñar mejores productos y fortalecer la resiliencia institucional. Bonilla destacó que desde la Secretaría de Hacienda se han impulsado acciones para reducir estas brechas, como el Comité Interinstitucional para la Igualdad de Género en Entidades Financieras, que reúne a 23 instituciones del sector. Indicó que, como parte de esta agenda, se han implementado más de 370 iniciativas con perspectiva de género, que incluyen desde productos financieros dirigidos a mujeres hasta programas de mentoría. Asimismo, se desarrolla un piloto de la guía para expandir la inclusión financiera de las mujeres en México, con el objetivo de incorporar esta perspectiva en todos los niveles, desde la alta dirección hasta el diseño de productos. Por su parte, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, señaló que incrementar la participación de las mujeres en el sector financiero no solo es una cuestión de justicia, sino también un factor clave para la estabilidad y eficiencia del sistema. Expuso que, a nivel global, la presencia femenina en posiciones de liderazgo en banca, fondos de pensión y fondos soberanos se ubica en apenas 30%, mientras que menos del 20% de los bancos centrales son dirigidos por mujeres. “La participación equitativa de las mujeres en la economía constituye no solamente una obligación moral, también brinda beneficios para el bienestar social”, afirmó. Añadió que diversos estudios han demostrado que una mayor representación femenina en juntas directivas se asocia con una mejor gestión de riesgos y mayor estabilidad financiera. Rodríguez Ceja reconoció que, aunque en México se ha avanzado en el marco normativo, la inclusión plena de las mujeres en el sector financiero sigue siendo un pendiente. “Existe una gran reserva de talento femenino que puede enriquecer la toma de decisiones al más alto nivel”, sostuvo. Finalmente, coincidió en que cerrar estas brechas requiere fortalecer procesos de contratación y ascenso sin sesgos, impulsar esquemas laborales más flexibles y consolidar una cultura que elimine la discriminación y el acoso.