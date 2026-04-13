Pese al lento crecimiento económico previsto para el primer trimestre de este año, bancos como Gentera, Banorte e Inbursa tendrán una aceleración en las ganancias de los primeros tres meses de este año. De acuerdo con Barclays, estos tres bancos mantendrán su racha positiva en los primeros tres meses de este año, impulsados particularmente por un crecimiento sostenido de los préstamos y de los depósitos, a lo que se suma una calidad crediticia favorable, aunque con mayores gastos relacionados con los ingresos. Barclays detalla que los préstamos y depósitos aumentan interanual y trimestralmente, aunque con una moderación, mientras que las comisiones disminuyeron, pero los gastos aumentaron ligeramente con respecto al trimestre anterior. “De cara al futuro, esperamos que los bancos mexicanos actualicen sus previsiones para 2026, contemplando una rentabilidad sobre el capital (ROE) de entre el 15% y el 20%, un crecimiento de las ganancias por acción (EPS) de entre un dígito alto y dos dígitos bajos, una compresión moderada del margen de interés neto (NIM) y tendencias favorables en la calidad crediticia”, detalló el banco británico. El optimismo de Barclays para los bancos mexicanos también se basa en la percepción de un mejor panorama para el proceso de renovación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, así como los beneficios económicos que serán provocados por el Mundial de Futbol, lo que permitirá que las instituciones financieras mantengan su aceleración durante la primera mitad del año. En promedio, el Ingreso Medio por Intereses aumentará 6% interanual en los primeros tres meses del año, aunque bajaría 0.6% en comparación con el último trimestre de 2025. “Finalmente, esperamos que los bancos mexicanos brinden más detalles sobre el contexto económico de México, con un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte del Banco de México en el primer trimestre de 2026 y una mejora en la tasa de desempleo que se acerca a mínimos de varias décadas”, dijo Barclays. Otro factor que jugará un papel fundamental son los beneficios por acción (BPA) para Gentera, mientras que se ajustó a la baja para Inbursa, de Carlos Slim, debido a ajustes en las provisiones, pero se mantienen las estimaciones sin cambios para los tres bancos de cara a 2026.