El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores en México. Para este año, algunas personas recibirán este pago de manera anticipada, coincidiendo con las fechas del evento comercial El Buen Fin.

Aunque tradicionalmente se entrega en diciembre, un grupo de empleados verá reflejado el depósito en sus cuentas durante noviembre . Esto les permitirá hacer compras baratas durante el evento comercial más grande del año.

Conoce los trabajadores que se verán beneficiados con esta iniciativa y prepárate para aprovechar los descuentos y promociones del Buen Fin 2025.

¿Quiénes recibirán su aguinaldo por adelantado?

A continuación, el listado completo de los mexicanos que cobrarán la prestación económica antes de tiempo:

Pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Personal de las secretarías estatales.

Miembros de órganos administrativos desconcentrados.

Trabajadores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Militares en activo.

Personal del Servicio Exterior Mexicano.

¿Cómo se calcula el pago del aguinaldo?

De acuerdo con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), los trabajadores del Estado deben recibir un aguinaldo mínimo equivalente a 40 días de salario. Este pago se realiza en dos partes:

Primera parte antes del 15 de diciembre

Segunda parte antes del 15 de enero

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó recientemente un decreto emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que se establece que la primera parte del aguinaldo deberá pagarse a partir del 10 de noviembre , permitiendo así un adelanto del pago. Los beneficiarios de esta disposición son:

Personal operativo de confianza.

Personal de enlace y de mando.

Trabajadores del Servicio Exterior Mexicano.

Prestadores de servicios profesionales bajo el capítulo de Servicios Personales.

Pensionados de dependencias gubernamentales.

El mismo decreto determina que los trabajadores contratados por honorarios no recibirán este pago.

¿Cuándo pagan el aguinaldo del sector privado?