El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó atrás las auditorías tradicionales. De hecho, este año, su fiscalización es casi totalmente digital: las inconsistencias se detectan antes de que el contribuyente reciba cualquier aviso. Lo que antes requería visitas domiciliarias, pilas de documentos y semanas de revisión, ahora se resuelve en cuestión de horas frente a una pantalla. Gracias a un sistema de inteligencia fiscal que analiza millones de registros electrónicos, el organismo público identifica patrones irregulares con una rapidez y precisión imposible para cualquier auditor humano. Más del 50% de las auditorías federales ya se originan a partir del análisis automatizado de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y el cruce con otras bases de datos del gobierno. Esto significa que la autoridad detecta diferencias entre lo que declara una empresa y lo que realmente registran sus facturas electrónicas mucho antes de iniciar cualquier revisión formal. El mecanismo funciona de la siguiente manera: cada vez que una empresa emite o recibe una factura electrónica, esa operación queda registrada en los servidores del SAT de forma automática e inmediata. El sistema cruza esos datos con las declaraciones fiscales presentadas, los pagos realizados y los registros públicos. Cuando detecta una brecha, una operación sospechosa o un patrón que no cuadra, genera una alerta que puede derivar en una revisión exprés o en una auditoría electrónica sin necesidad de que ningún inspector pise las instalaciones del contribuyente. El nuevo modelo de fiscalización reduce drásticamente los tiempos de respuesta de los contribuyentes. Ahora, una empresa que recibe un requerimiento puede tener apenas días, o incluso horas, para presentar toda la documentación que respalde sus operaciones. Si los contratos no están firmados, las facturas no coinciden con los registros contables o falta soporte documental, el resultado puede ser un crédito fiscal acompañado de multas, recargos y actualizaciones que aumenten el monto original. La exigencia no es solo tener los documentos, sino que sean coherentes, trazables y capaces de demostrar que cada operación fue real, legítima y reportada correctamente. La carga de la prueba recae totalmente sobre el contribuyente, y el tiempo para armar una defensa es cada vez más corto.