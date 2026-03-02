La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una alerta formal de seguridad dirigida a aerolíneas y pilotos ante el creciente riesgo que representa la caída de desechos espaciales generados por explosiones o fallos catastróficos de cohetes, especialmente en lanzamientos vinculados a SpaceX. El aviso, denominado Safety Alert for Operators (SAFO), busca preparar a la aviación civil frente a una amenaza que crece al mismo ritmo que la industria espacial privada. La alerta se difundió un año después de un episodio crítico ocurrido sobre el Caribe, cuando el Starship de SpaceX explotó en pleno vuelo y miles de fragmentos cayeron peligrosamente cerca de dos vuelos comerciales y un jet privado, generando una situación de alto riesgo para la aviación civil. Aquel incidente evidenció que los restos de cohetes pueden desplazarse más allá de las zonas previstas y alcanzar rutas comerciales a gran altitud. Según advierte la FAA, el aumento acelerado de lanzamientos y reentradas espaciales está provocando nuevas amenazas para el tráfico aéreo. “Estos fallos pueden generar desechos en la atmósfera que comprometan seriamente la seguridad de las aeronaves”, señala el organismo en el documento oficial. Ante este escenario, la FAA pidió a las aerolíneas capacitar a sus tripulaciones, extremar la precaución en las áreas denominadas “Debris Response Areas” y reforzar la planificación operativa. Entre las principales recomendaciones figuran: El organismo también instó a consultar de forma permanente los NOTAM —avisos a los aviadores— y los planes de gestión del espacio aéreo asociados a lanzamientos y reentradas espaciales, ya que los restos pueden dispersarse de manera impredecible y fuera de los perímetros establecidos. La alerta refleja un cambio clave en la seguridad aérea: hoy los riesgos ya no provienen solo del clima o del tráfico cercano, sino también de lo que ocurre por encima de las aeronaves. Para dimensionar el crecimiento del sector, en 2015 hubo apenas 14 lanzamientos o reentradas espaciales, mientras que en 2024 la cifra ya alcanzó 148, impulsada no solo por SpaceX, sino también por empresas como Blue Origin, de Jeff Bezos. La FAA estima que deberá supervisar entre 200 y 400 eventos por año hacia 2034.