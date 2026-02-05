En los últimos meses, el SAT advirtió que los depósitos en efectivo que no coincidan con los ingresos declarados pueden generar revisiones fiscales. La medida busca detectar posibles inconsistencias y prevenir la evasión, a través del cruce de información que reportan los bancos. Si bien depositar efectivo no es ilegal, hacerlo sin respaldo documental o sin que esté alineado con la actividad fiscal registrada puede traer consecuencias económicas significativas para los contribuyentes. El SAT pone la lupa en los depósitos en efectivo que superan los 15 mil pesos al mes, ya que los bancos están obligados a reportar automáticamente ese monto acumulado, incluso si se reparte entre distintas cuentas del mismo banco. Con esa información, la autoridad fiscal cruza los datos con las declaraciones del contribuyente para verificar que los ingresos declarados coincidan con los movimientos bancarios. La medida no implica una sanción inmediata, pero sí puede detonar revisiones si se detectan posibles discrepancias fiscales. Recibir depósitos en efectivo elevados puede derivar en una discrepancia fiscal si los montos no coinciden con los ingresos declarados ante el SAT. En esos casos, la autoridad puede considerar que se trata de ingresos no reportados. Si el contribuyente no puede comprobar el origen del dinero, el SAT puede exigir el pago de impuestos, principalmente ISR, con una tasa de hasta 35%, además de recargos y actualizaciones. Estas revisiones suelen iniciar con solicitudes de información, aunque pueden escalar a auditorías si persisten las inconsistencias. La autoridad fiscal aclaró que no existe un nuevo impuesto por depositar efectivo y que el antiguo IDE fue eliminado y no ha sido reactivado. No obstante, el reporte obligatorio de depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos mensuales sigue vigente como un mecanismo de control fiscal. Depositar efectivo no genera un cobro automático, pero sí puede detonar revisiones si los montos no coinciden con la actividad económica declarada. En cambio, transferencias electrónicas, pagos con tarjeta o cheques no activan este aviso automático, aunque pueden ser revisados dentro de una fiscalización más amplia.