El Gobierno federal confirmó la vigencia del programa de regularización fiscal que permitirá eliminar hasta el 100% de las multas, recargos y gastos de ejecución vinculados a adeudos fiscales. La medida apunta a personas físicas y empresas con deudas acumuladas y tendrá un impacto directo en sanciones económicas que hoy encarecen los pagos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El esquema, que comenzará a aplicarse en 2026, busca facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales sin condonar el impuesto principal. La decisión se da en un contexto de presión sobre contribuyentes que arrastran adeudos de ejercicios anteriores y enfrentan procedimientos administrativos de cobro. Aunque el beneficio fue presentado como un alivio significativo, no será automático ni generalizado. El acceso al programa estará sujeto a que cumplan con determinados requisitos, límites de ingresos y antecedentes fiscales, lo que deja abierta la pregunta sobre quiénes podrán realmente decir adiós a las multas y los recargos. El programa de regularización fiscal 2026 contempla la disminución de hasta el 100% del monto correspondiente a multas, recargos y gastos de ejecución. El objetivo es facilitar el pago de adeudos fiscales y fomentar el cumplimiento voluntario de obligaciones pendientes. Este estímulo aplica a adeudos determinados por el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) correspondientes a ejercicios fiscales 2024 o anteriores. No elimina el pago del impuesto principal, pero sí reduce de forma drástica los cargos accesorios que encarecen la deuda. En los casos donde las multas estén vinculadas directamente con contribuciones omitidas, aprovechamientos o cuotas compensatorias, la reducción puede alcanzar el 100%. Cuando se trate exclusivamente de multas por incumplimientos distintos al pago, el estímulo será del 90%, siempre que se corrija la obligación omitida. “El programa está dirigido a personas físicas y morales cuyos ingresos totales en 2025 no hayan superado los 300 millones de pesos. Además, se establecen requisitos estrictos para evitar abusos del beneficio", sostiene el SAT. Entre los puntos clave, se exige no haber recibido condonaciones fiscales previas en programas masivos, no contar con sentencias firmes por delitos fiscales y no figurar en los listados de los artículos 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación. También es fundamental cumplir con los plazos de pago: las contribuciones deberán liquidarse dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega del formulario correspondiente. En pagos en parcialidades, cada vencimiento deberá respetarse sin excepción. Cabe destacar que se trata de un esquema que no borra las deudas, pero sí permite decir adiós a las multas y recargos que durante años hicieron imposible regularizarse.