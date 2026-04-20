El Servicio de Administración Tributaria (SAT) remarcó que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito legal para emitir facturas. De hecho, condicionar la entrega de un comprobante fiscal a la presentación de este documento se considera una mala práctica y una infracción sancionada por la ley. De acuerdo con el sitio oficial del Gobierno de México y el artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, solicitar la CSF como condición para facturar es una conducta indebida. Dicha restricción aplica también en el ámbito laboral. Los empleadores no deben exigirla a sus trabajadores para el timbrado de la nómina. Conoce las razones por las cuales te puede multar el SAT y evita problemas fiscales. Ten en cuenta los condicionamientos de las autoridades. Para generar una factura electrónica, el organismo fiscal explica que el contribuyente solo debe proporcionar cuatro datos básicos, los cuales pueden entregarse sin necesidad de mostrar la constancia completa: Estos datos pueden compartirse a través de la “Cédula de datos fiscales”, un formato simplificado que evita exponer información privada innecesaria. Las empresas o comercios que insistan con la presentación de este documento para facturar se exponen a sanciones económicas considerables. Según la gravedad y la recurrencia, las multas pueden oscilar entre: Cabe destacar que la Constancia de Situación Fiscal contiene información sensible y exclusiva del contribuyente que no debe ser compartida de manera indiscriminada. Entre estos datos se encuentran: Si por voluntad propia o para un trámite distinto necesitas dicho documento, puedes descargarlo de forma gratuita a través de: Si un establecimiento condiciona la factura, puedes egarte y proporcionar únicamente los datos básicos. Si el comercio insiste o se niega a facturar, puedes reportar esta práctica directamente ante el SAT por ser una violación a las normas fiscales vigentes.